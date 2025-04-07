Ціни 'підскочать' аж на 10%: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

Наразі м'ясо дорожчає, бо ціна на зернову групу є досить високою.

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Ціни на м'ясо в Україні / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Яловичина в Україні завжди коштувала дорожче, ніж інші види м’яса

Ціни на м'ясо залежатимуть від врожаю та вартості зерна

Поки рано говорити про зниження ціни на свинину чи яловичину

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, які види м'яса можуть найбільше подорожчати у 2025 році.

За його словами, яловичина в Україні завжди була преміальним видом м'яса і завжди коштувала дорожче, ніж інші види.

"У нас не так багато яловичини виробляється, тому що немає особливо культури її споживання. Українці більше орієнтовані на свинину і - за рахунок меншої ціни - на курятину. Тому ціни на яловичину будуть більш-менш стабільними найближчим часом", - сказав він в коментарі Главреду.

Експерт підкреслив, що ціни на цей вид м’яса залежатимуть від того, який буде врожай, якою буде ціна на зерно, з якого виготовляються корми і яке йде на споживання тваринництва.

Він також підкреслив, що це стосується ціни і на свинину, і на продукцію птахівництва.

"Наразі м'ясо дорожчає, бо ціна на зернову групу є досить високою, оскільки йдуть перехідні залишки між старим роком і отриманням нового врожаю. Також слід зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення в Україні почала зменшуватися кількість поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) та свинини. Це створює проблеми на ринку, бо немає можливості повною мірою задовольнити наявний попит", - наголосив Марчук.

На його думку, говорити про зниження ціни на свинину чи яловичину найближчим часом не доводиться. Навпаки, у пік свят - великодніх і травневих - ціни на ці види м'яса ще зростуть приблизно на 10%.

Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знизилися ціни на популярні овочі. Основною причиною стало поєднання слабкого попиту та сезонної пропозиції.

Керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин заявила, що у березні соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 гривень за пляшку, що свідчить про її подорожчання на 38% протягом року.

Крім того, наразі в Україні існує дефіцит якісних груш для зберігання. Ціни на фрукт продовжують зростати (160 грн/кг), а українським аграріям необхідно переглядати підходи до вирощування, зберігання та селекції фруктових культур.

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Хто такий Денис Марчук? Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".

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