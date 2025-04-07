Ціни 'підскочать' аж на 10%: відомо, які види м’яса подорожчають найбільше

Головне із заяви експерта:
- Яловичина в Україні завжди коштувала дорожче, ніж інші види м’яса
- Ціни на м'ясо залежатимуть від врожаю та вартості зерна
- Поки рано говорити про зниження ціни на свинину чи яловичину
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, які види м'яса можуть найбільше подорожчати у 2025 році.
За його словами, яловичина в Україні завжди була преміальним видом м'яса і завжди коштувала дорожче, ніж інші види.
"У нас не так багато яловичини виробляється, тому що немає особливо культури її споживання. Українці більше орієнтовані на свинину і - за рахунок меншої ціни - на курятину. Тому ціни на яловичину будуть більш-менш стабільними найближчим часом", - сказав він в коментарі Главреду.
Експерт підкреслив, що ціни на цей вид м’яса залежатимуть від того, який буде врожай, якою буде ціна на зерно, з якого виготовляються корми і яке йде на споживання тваринництва.
Він також підкреслив, що це стосується ціни і на свинину, і на продукцію птахівництва.
"Наразі м'ясо дорожчає, бо ціна на зернову групу є досить високою, оскільки йдуть перехідні залишки між старим роком і отриманням нового врожаю. Також слід зазначити, що з початком повномасштабного вторгнення в Україні почала зменшуватися кількість поголів'я великої рогатої худоби (ВРХ) та свинини. Це створює проблеми на ринку, бо немає можливості повною мірою задовольнити наявний попит", - наголосив Марчук.
На його думку, говорити про зниження ціни на свинину чи яловичину найближчим часом не доводиться. Навпаки, у пік свят - великодніх і травневих - ціни на ці види м'яса ще зростуть приблизно на 10%.
Дивіться відео, в якому експерт Денис Марчук розповів, які базові продукти подорожчають в найближчі місяці:
Ціни на продукти - останні новини
Як повідомляв Главред, в Україні знизилися ціни на популярні овочі. Основною причиною стало поєднання слабкого попиту та сезонної пропозиції.
Керівниця аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин заявила, що у березні соняшникова олія досягла рекордної середньої ціни у 77,5 гривень за пляшку, що свідчить про її подорожчання на 38% протягом року.
Крім того, наразі в Україні існує дефіцит якісних груш для зберігання. Ціни на фрукт продовжують зростати (160 грн/кг), а українським аграріям необхідно переглядати підходи до вирощування, зберігання та селекції фруктових культур.
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Хто такий Денис Марчук?
Денис Марчук - це заступник голови Всеукраїнської агарної ради, керівник Центрального апарату Аграрної партії України (2016 р.), заступник голови Аграрної партії України (2016-2017 рр.). У 2015 році координатор проекту "Аналітична платформа АПК".
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