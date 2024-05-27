У Пенсійному фонді змінили важливий показник для розрахунку пенсій: що буде з виплатами

Що зміниться під час розрахунку розміру пенсійних виплат - У Пенсійному фонді України конкретно і чітко повідомили про зміну важливого показника.

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Як перерахувати пенсію правильно: що змінили в ПФУ? / колаж Главред, фото УНІАН

Пенсійний фонд України затвердив інший показник середньої заробітної плати, яка враховується при розрахунку розміру пенсії. Про це повідомили співробітники відомства.

За даними ПФУ, тепер розмір середньої зарплати, яка враховується при розрахунку пенсії, у березні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зріс на 2010,70 гривні.

Крім того, у відомстві оприлюднили такі показники середньої зарплати за перший квартал 2024 року:

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січень - 14 974,56 гривні;

лютий - 15 267,60 гривні;

березень - 15 433,98 гривні.

До слова, згідно з частиною першою статті 27 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", пенсія за віком обчислюється за формулою: П = ЗП х КС, де ЗП - заробітна плата, за якою обчислюється пенсія, а КС - коефіцієнт страхового стажу.

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Як кажуть чиновники, показник заробітної плати враховується фахівцями у форматі середнього показника зарплати в Україні, з якої було вчасно сплачено страхові внески - протягом трьох календарних років (перед роком звернення за призначенням пенсії). Відповідно, чим більший цей показник, тим більший фінальний розмір пенсії.

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Нагадаємо, 2024 року в Україні збільшили вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у віці 60 років - тепер необхідно мати страховий стаж у 31 рік. Раніше цей показник становив 30 років.

Також щорічна індексація пенсій призвела до збільшення виплат для військових пенсіонерів, включно з тими, які отримують пенсію по інвалідності. Мінімальні виплати для них зросли на 600-700 гривень, залежно від групи інвалідності та звання.

Крім цього, з 1 квітня частину пенсійних виплат можуть призупинити. Щоб уникнути призупинення, пенсіонери мають пройти ідентифікацію до 31 березня 2024 року у відділення "Ощадбанку" або в Пенсійному фонді України, або через відеоідентифікацію.

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