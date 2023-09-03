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Експерт спрогнозував, чи стане припинення транзиту газу з РФ апокаліпсисом для України

Дмитро Відоменко
3 вересня 2023, 03:00
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Як каже Андрій Закревський, є варіанти, за допомогою яких можна буде забезпечити і населення України, і теплокомуненерго навіть за таким сценарієм.
Закревський, газ
Андрій Закревський пояснив, чи варто побоюватися припинення транзиту газу з РФ / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот

Припинення транзиту російського газу аж ніяк не стане мегапроблемою і апокаліпсисом для України. Про це в інтерв'ю Главреду сказав голова правління асоціації "Нафта і газ України " Андрій Закревський.

"Припинитися він може, тому що ми не знаємо, що сьогодні в голові політичного керівництва Кремля. Але це не означає настання апокаліпсису для України, тому що ГТС України досить розгалужена. Тому є варіанти, за допомогою яких можна буде забезпечити і населення, і теплокомуненерго навіть за таким сценарієм. Це буде важче зробити, тому що буде створити більший тиск в системі. Саме для цього зараз і намагаються максимально заповнити газосховища. Однак також потрібно буде змінювати режими поставок природного газу і переходити на нестандартні", ‒ сказав він.

Хто такий Андрій Закревський

Андрій Закревський - експерт з питань енергетики.

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Інженер з видобутку нафти і газу, аспірант МНТУ ім. Бугая. Директор і консультант з розвитку українських видобувних і нафтосервісних компаній ( "КУБ-ГАЗ", "Регіон", "НТП Бурова Техніка"). Керівник проекту "Перший Буровий Портал".

Сфера наукових досліджень: геофізичні дослідження при бурінні та експлуатації горизонтальних свердловин, екологічні та економічні аспекти впровадження технології ГРП на виснажених родовищах України. Вивчення впливу нафтогазової галузі на біорізноманіття України. Промислова екологія. Послідовний прихильник впровадження методів ГРП і колтюбінгових технологій в українській нафтогазовій галузі.

Керівник консалтингової агенції "ЕнергоДжерела" та голова правління асоціації "Нафта і газ України".

Ціни на газ в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що компанія "Нафтогаз Трейдинг" в рамках трирічних договорів планує в Україні підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики більш ніж в 3 рази - до 29,392 тис.грн/тис. куб. м (з ПДВ).

За даними джерела, компанія розглянула звернення Міністерства енергетики України щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між Компанією та підприємствами теплопостачання, для формування ними обсягів газу на майбутній опалювальний сезон.

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транзит газу війна Росії та України
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