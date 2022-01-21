У Києві накрутять ціни на харчування в школах і дитсадках: нова вартість

Причиною подорожчання харчування в школах і дитсадках називається зростання вартості продуктів по країні
У Києві зростуть ціни на дитяче харчування в школах, а також у дитсадках.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на коментарі районних управлінь освіти.
Причиною подорожчання харчування в школах і дитсадках називається зростання вартості продуктів по країні.
Солом'янський район
Ціни на харчування планують підняти вдвічі. На даний момент вартість одного обіду - 21,15 грн. Однак після наступної закупівлі продуктів обіди будуть дорожчими. Зокрема, один сніданок – 34 грн, один обід – 41 грн.
Деснянський район
Шкільні обіди подорожчали вже цього тижня: з 35 до 45 грн. Остаточна ціна поки не повідомляється.
Подільський район
Ціни на страви нового меню вже збільшилися на 6,2%.
Дніпровський район
Ціни не будуть змінюватися.
В інших районах журналістам також підтвердили, що ціни на обіди зростуть через загальне подорожчання продуктів.
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Нове харчування в школах і садочках
Раніше Главред писав про те, що в Україні з 1 січня всі школи і дитячі садки перейшли на нове оновлене меню, але в мережі почали його критикувати.
Відомий кулінар Євген Клопотенко вирішив відповісти українцям. Він зазначив, що тема шкільного харчування стала дуже гарячою і "назбирала всякого", але він поки не розробляв меню для дитячих садків.
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