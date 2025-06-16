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Вже в рази дешевше: в Україні впали ціни одразу на декілька базових продуктів

Марія Николишин
16 червня 2025, 10:22
305
Відомо, як змінились ціни на продукти в Україні за тиждень.
Вже в рази дешевше: в Україні впали ціни одразу на декілька базових продуктів
Як змінились ціни на продукти / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • В Україні подешевшали деякі ранні овочі
  • Зокрема, відчутно впали ціни на петрушку
  • Також подешевшали деякі фрукти

В Україні дешевшають ранні овочі борщового набору. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Зокрема, дешевше, ніж попереднього тижня, продавався томат – 65-95 грн/кг, хоча раніше ціни були на рівні 70-95 грн/кг. Молода картопля наразі коштує 15-40 грн/кг, а ранній буряк – 30-38 грн/кг.

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Також продовжують знижуватися ціни на тепличний огірок. Його вартість зараз становить 15-38 грн/кг, хоча раніше його продавали по 25-50 грн/кг.

Крім того, продовжили знижуватися ціни на зелень. Так, петрушку продавали по 80-95 грн/кг, замість 150-180 грн/кг.

Винятком стала лише білокачанна капуста, що подорожчала, внаслідок різкого скорочення пропозиції. Її вартість наразі становить 18-22 грн/кг, хоча тижнем раніше ціни коливались від 13 до 15 грн/кг.

Варто додати, що у фруктово-ягідному сегменті продовжують знижуватися ціни на суницю садову. Її вартість встановлена на рівні 110-170 грн/кг.

Також у черговий раз подешевшала груша. Ціни впали з 90-110 грн/кг до 85-100 грн/кг.

Водночас, ціни на черешню продовжують залишатися високими. Вартість коливається від 120 до 280 грн/кг.

Вже в рази дешевше: в Україні впали ціни одразу на декілька базових продуктів
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, Наразі середня ціна на упаковку курячих яєць коливається в межах 67,90–73,53 грн. Деякі експерти прогнозують, що в найближчий час ціни можуть навіть підвищитися через зростання собівартості виробництва — через здорожчання кормів та енергоносіїв.

Доктор економічних наук Дмитро Шиян заявив, що в середньому ціни на полуницю в Україні зросли на 50% порівняно з минулим роком. Станом на сьогодні вартість популярної ягоди на українських ринках коливається в межах 150-200 гривень.

Крім того, цього сезону вартість черешні в Києві стала неприємним сюрпризом для багатьох покупців - ціни коливаються від 300 до 650 гривень за кілограм.

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