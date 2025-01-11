Уже 140 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців рвонули вгору

Основними факторами такого зростання є високий попит і обмежена пропозиція.

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Ціни на улюблений овоч українців рвонули вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com

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Поточна ціна тепличних огірків на 20% вища, ніж в аналогічний період минулого року

Скільки зараз коштують огірки в магазинах

В Україні триває зростання цін на тепличні огірки - протягом поточного тижня вартість цих овочів збільшилася в середньому на 20% порівняно з кінцем минулого робочого тижня.

Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що наразі ціна на тепличні огірки варіюється в межах 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг).

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Основними факторами такого зростання є високий попит і обмежена пропозиція. Незважаючи на стабільні поставки огірків із зовнішнього ринку, переважно з Туреччини, наявного обсягу продукції не вистачає для задоволення всіх запитів.

Це сприяє збільшенню відпускних цін як на вітчизняну, так і на імпортну продукцію.

Особливо сильно відчувається сезонний фактор: місцеві тепличні комбінати постачають продукцію нерегулярно і в невеликих обсягах. Водночас роздрібні мережі та великі оптові компанії продовжують активно закуповувати огірки, що посилює конкуренцію за доступний товар.

Зазначається, що поточна ціна тепличних огірків на 20% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Перша партія огірків нового врожаю від українських тепличних господарств очікується не раніше середини лютого, що, ймовірно, продовжить чинити тиск на цінову динаміку.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, протягом останніх 12 місяців ціна на каву помітно зросла. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.

Напередодні стало відомо, що в Україні змінилася ціна на картоплю. Зараз виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж раніше.

Тим часом вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм.

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