Уже 140 грн за кг: ціни на улюблений овоч українців рвонули вгору

Ви дізнаєтеся:
- Поточна ціна тепличних огірків на 20% вища, ніж в аналогічний період минулого року
- Скільки зараз коштують огірки в магазинах
В Україні триває зростання цін на тепличні огірки - протягом поточного тижня вартість цих овочів збільшилася в середньому на 20% порівняно з кінцем минулого робочого тижня.
Аналітики проєкту EastFruit повідомляють, що наразі ціна на тепличні огірки варіюється в межах 100-140 грн/кг ($2,37-3,31/кг).
Основними факторами такого зростання є високий попит і обмежена пропозиція. Незважаючи на стабільні поставки огірків із зовнішнього ринку, переважно з Туреччини, наявного обсягу продукції не вистачає для задоволення всіх запитів.
Це сприяє збільшенню відпускних цін як на вітчизняну, так і на імпортну продукцію.
Особливо сильно відчувається сезонний фактор: місцеві тепличні комбінати постачають продукцію нерегулярно і в невеликих обсягах. Водночас роздрібні мережі та великі оптові компанії продовжують активно закуповувати огірки, що посилює конкуренцію за доступний товар.
Зазначається, що поточна ціна тепличних огірків на 20% вища, ніж в аналогічний період минулого року. Перша партія огірків нового врожаю від українських тепличних господарств очікується не раніше середини лютого, що, ймовірно, продовжить чинити тиск на цінову динаміку.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як писав Главред, протягом останніх 12 місяців ціна на каву помітно зросла. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А від початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну еспресо подорожчало в понад 1,7 раза.
Напередодні стало відомо, що в Україні змінилася ціна на картоплю. Зараз виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж раніше.
Тим часом вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм.
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