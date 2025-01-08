За рік ціна зросла у 2,3 раза: в Україні стрімко дорожчає популярний овоч

Чергове підвищення вартості продукту зумовлене невеликим врожаєм.

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В Україні дорожчає морква / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Чому ціна на моркву продовжує рости

Скільки коштує кілограм моркви в Україні

В Україні ціни на популярні овочі продовжують підвищуватися, зокрема вартість моркви стабільно зростає вже кілька тижнів. Про це повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

Станом на сьогодні моркву продають у межах 25-32грн/кг, залежно від якості та обсягів пропонованих партій, що в середньому на 10% дорожче, ніж тижнем раніше.

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В середньому ціна на моркву в 2,3 раза вища, ніж на початку січня 2024 року.

Експерти пояснюють, що чергове підвищення вартості продукту зумовлене невеликим врожаєм, який суттєво постраждав внаслідок несприятливих погодних умов.

Аналітики додають, що багато виробників уже заявили про завершення сезону реалізації наявних запасів продукції. А частина фермерських господарств пропонує до продажу залишкові партії моркви або зовсім утримуються від продажів, сподіваючись реалізувати овочі ближче до весни за вищими цінами.

Ціни на продукти в України - останні новини

Як писав Главред, вартість плитки шоколаду може зрости до 80-85 гривень, а ціна кілограма тертого какао вже перевищила 1000 гривень. Власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар розповів, що повне подорожчання шоколаду і какао в Україні варто очікувати найближчим часом.

Крім шоколаду, дорожчає і кава. За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну еспресо подорожчало у більш ніж 1,7 раза.

Тим часом ціни на молоко-сировину в Україні стабілізувалися. Відомо, що середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 грудня становила 19,60 грн/кг без ПДВ, що на 20,00 коп. більше, ніж місяць тому. Вищий ґатунок у середньому коштує 18,65 грн/кг без ПДВ, ціна не змінилася порівняно з результатами моніторингу 25 листопада. А середня ціна на молоко першого ґатунку - 17,65 грн/кг без ПДВ, вона не змінилася відносно другої половини листопада.

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