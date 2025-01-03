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"Дешевим вже не буде": в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Маріна Фурман
3 січня 2025, 18:31
523
Із середини грудня ціни на популярний продукт упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм.
супермаркет, чеснок
В Україні подорожчав часник / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштує часник
  • Чому продукт суттєво подорожчав

Вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Висока ціна пояснюється відсутністю в Україні достатніх запасів прянощів та ще більшою її вартістю в Європі.

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"У гривнях це абсолютний рекорд. Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його подекуди вирощували на великих полях. Тепер гасити полум'я попиту на цей пекучий овоч нічим. В Україні важко знайти навіть пару товарних партій, а імпорт якісного часнику занадто дорогий.", - розповіли аналітики.

Експерти наголошують, що часник подорожчав через накладення один на одного кількох чинників.

По-перше, постійного вирощування в Україні немає – переважно продаються дрібні партії з городів, вони різної якості та сортів, тому не підходять ні для торгових мереж, ні для промислової переробки. З цієї причини в Україні важко знайти навіть 2 тонни товарного часнику власного виробництва.

За статистикою Держстату, за чотири роки, з 2020, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% - до 21 000 га. Майже все вирощують дрібні та сімейні господарства.

По-друге, здорожчання часнику повʼязують зі зростання попиту на нього в Європі. Наприклад, у німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна часнику становить близько 6 євро, хоча трапляється і майже по 20 євро/кг.

По-третє, пропозиція відстає від попиту – 2024 року головний виробник часнику в ЄС, Іспанія, вперше за три роки повністю вичерпав запаси. Адже через погодні умови не було вдалого врожаю. Вичерпалися навіть запаси альтернативних постачальників із Південної Америки.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, зокрема білокачанна капуста стала найдорожчим овочем борщового набору, її вартість - 35 грн/кг. Ціни на картоплю стабілізувалися на рівні 20-23 грн/кг, солодкий перець подешевшав до 135 грн/кг, а кабачок подорожчав до 115 грн/кг.

Науковиця "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець повідомляла, що у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та м'ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що після новорічних свят ціни на продукти в Україні можуть вийти на певне плато, але залишатимуться стабільно високими.

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EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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