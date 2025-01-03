"Дешевим вже не буде": в Україні рекордно подорожчав популярний продукт

Ви дізнаєтеся:
- Скільки коштує часник
- Чому продукт суттєво подорожчав
Вартість часнику в Україні побила всі рекорди. Із середини грудня ціни на часник на полицях магазинів упевнено перевалили за позначку 200 грн за кілограм. Про це повідомляють аналітики EastFruit.
Висока ціна пояснюється відсутністю в Україні достатніх запасів прянощів та ще більшою її вартістю в Європі.
"У гривнях це абсолютний рекорд. Навіть під час пандемії цей овоч коштував дешевше, бо до війни його подекуди вирощували на великих полях. Тепер гасити полум'я попиту на цей пекучий овоч нічим. В Україні важко знайти навіть пару товарних партій, а імпорт якісного часнику занадто дорогий.", - розповіли аналітики.
Експерти наголошують, що часник подорожчав через накладення один на одного кількох чинників.
По-перше, постійного вирощування в Україні немає – переважно продаються дрібні партії з городів, вони різної якості та сортів, тому не підходять ні для торгових мереж, ні для промислової переробки. З цієї причини в Україні важко знайти навіть 2 тонни товарного часнику власного виробництва.
За статистикою Держстату, за чотири роки, з 2020, площа під часником в Україні скоротилася майже на 15% - до 21 000 га. Майже все вирощують дрібні та сімейні господарства.
По-друге, здорожчання часнику повʼязують зі зростання попиту на нього в Європі. Наприклад, у німецьких та австрійських супермаркетах середня ціна часнику становить близько 6 євро, хоча трапляється і майже по 20 євро/кг.
По-третє, пропозиція відстає від попиту – 2024 року головний виробник часнику в ЄС, Іспанія, вперше за три роки повністю вичерпав запаси. Адже через погодні умови не було вдалого врожаю. Вичерпалися навіть запаси альтернативних постачальників із Південної Америки.
Ціни на продукти в Україні - останні новини
Як писав Главред, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, зокрема білокачанна капуста стала найдорожчим овочем борщового набору, її вартість - 35 грн/кг. Ціни на картоплю стабілізувалися на рівні 20-23 грн/кг, солодкий перець подешевшав до 135 грн/кг, а кабачок подорожчав до 115 грн/кг.
Науковиця "Інституту аграрної економіки" Наталія Копитець повідомляла, що у січні 2025 року роздрібні ціни на основні види м'яса – яловичина, свинина та м'ясо птиці – залишаться на рівні грудня 2024 року з незначним коливанням за регіонами.
Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук заявив, що після новорічних свят ціни на продукти в Україні можуть вийти на певне плато, але залишатимуться стабільно високими.
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