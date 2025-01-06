Вже на 11% дорожче: в Україні підскочили ціни на популярний напій

Середня ціна чашки еспресо в Україні зросла до 31 гривні.

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Українці змушені витрачати більше на каву / Колаж: Главред, фото: pixabay

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Ціни на еспресо в Україні зросли на 11% за рік

Найдорожчу каву продають на Одещині

Вартість еспресо впливає на ціни на інші кавові напої

Багато українців не можуть уявити свій ранок без чашки кави і багато хто купує її у кав'ярнях. Однак протягом останніх 12 місяців ціна на цей напій помітно зросла, йдеться в дослідженні Індексу Еспресо на сайті Opendatabot.

За останніми підрахунками, середня ціна на еспресо в Україні зросла на 11% за рік і становить 31 гривню за чашку. А з початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії в Україну еспресо подорожчало у більш ніж 1,7 разу.

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Найдорожче чашка еспресо вранці обходиться мешканцям Одеської області - наприкінці грудня 2024 року ціна на неї була близько 40 гривень. Також досить дорого еспресо обходиться мешканцям Львівщини - 39 гривень та Волинської області - 37 гривень.

Натомість найменші ціни на чашку еспресо зафіксовані у Хмельницькій та Сумській областях - у середньому 28 гривень.

У дослідженні також йдеться, що ціна на еспресо напряму впливає на вартість інших напоїв із кави у закладах. Це пояснюється тим, що еспресо є основною складовою більшості кавових виробів.

Кава / Інфографіка: Главред

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що з кінця 2024 року відпускні ціни на моркву в Україні зростають. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж.

Раніше повідомлялося, що ціни на молоко-сировину в Україні стабілізуються внаслідок скорочення обсягів експорту біржових товарів у період затишку на світовому ринку.

Напередодні стало відомо, що в Україні змінилась ціна на картоплю. Нині виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж раніше.

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