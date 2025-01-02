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Ціни в Україні "злетять" вже на початку 2025 року: експерти назвали причину

Руслана Заклінська
2 січня 2025, 19:37
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В першій половині року в Україні підскочать ціни на товари та послуги, вважає Олег Попенко.
Ціни в Україні 'злетять' вже на початку 2025 року: експерти назвали причину
В Україні прогнозують стрибок цін на товари та послуги / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

  • Ціни на продукти в Україні можуть зрости на 10-20%
  • Збільшення вартості газу для промисловості та бізнесу призведе до підвищення цін на всі товари та послуги

У першій половині року в Україні можуть зрости ціни на продукти на 10-20%. Підвищення тарифу на транспортування газу спровокує стрибок цін практично на всі товари та послуги. Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в коментарі УНІАН.

"Через збільшення вартості транспортування газу автоматично збільшиться ціна цього палива для промисловості та бізнесу. І ціни в Україні можуть зрости фактично на все. Можливе зростання цін на всі товари і послуги - від продуктів харчування до оренди, тому що опосередковано вартість газу впливає на собівартість електроенергії, оскільки найбільшими споживачами послуги з транспортування газу є енергетичні компанії та облгази", - розповів експерт.

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Член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин розповів у коментіарі Фактам ICTV, що ціни на продукти в Україні в 2025 році будуть залежати від кількох факторів. За його словами, овочі є одними з найбільш чутливих товарів до погодних умов, які прямо впливають на врожайність. У разі несприятливих умов, ціни на овочі можуть зрости на 30-50%.

Яйця, у свою чергу, будуть дорожчати через високі витрати на корми. Ціни на хліб і молочні продукти можуть підвищитися на 10-15%, залежно від змін вартості сировини, що використовують у виробництві.

Зростання цін на м'ясо буде менш суттєвим, оскільки попит на дорогі продукти зменшується. Тому вартість м'яса може збільшитися на 2-5%.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, протягом 2024 року ціни на м'ясну продукцію в Україні значно зросли. За словами науковиці Інституту аграрної економіки Наталії Копитець, в січні 2025 року ціни на основні види м'яса залишатимуться стабільними з незначними коливаннями.

Також ціни на картоплю в Україні знизились до 18-28 грн/кг. Фермери очікували підвищення цін напередодні новорічних свят, але попит на картоплю знизився, що спричинило зниження вартості.

Як повідомляв Главред, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, зокрема білокачанна капуста стала найдорожчим овочем борщового набору, її вартість - 35 грн/кг. Ціни на картоплю стабілізувалися на рівні 20-23 грн/кг, солодкий перець подешевшав до 135 грн/кг, а кабачок подорожчав до 115 грн/кг.

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Хто такий Олег Попенко

Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

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