Вже на 12% дешевше: в Україні різко знизились ціни на популярний овоч

Гуртові компанії не бачать причин для підвищення цін на картоплю.

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Ціни на картоплю / колаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

В Україні знизились ціни на картоплю

Вона в середньому на 12% дешевше, ніж минулого тижня

На здешевлення вплинули постачання із зовнішніх ринків

В Україні змінилась ціна на картоплю. Нині виробники продають її по 18-28 грн/кг, що в середньому на 12% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Про це повідомили аналітики EastFruit.

Зазначається, що всупереч сподіванням фермерів на те, що продукція напередодні новорічних свят вкотре зросте в ціні, відпускні ціни на картоплю в Україні, навпаки, почали знижуватися.

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"Гуртові компанії, зі свого боку, не бачать причин для підвищення цін і збільшення обсягів закупівлі цього товару, оскільки попит на цю продукцію помітно знизився", – йдеться у повідомленні.

Аналітики також додали, що на здешевлення вплинули стабільні постачання із зовнішніх ринків. Водночас, ускладнює ситуацію невисока якість привозної продукції.

"Більшість ключових гравців ринку відзначають посередні якісні характеристики імпортної картоплі. Що, зі свого боку, вплинуло на темпи збуту місцевої продукції", – підсумували аналітики.

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Нагадаємо, як повідомляв Главред, відпускні ціни на моркву в Україні продовжують зростати. Подорожчання зумовлене підвищеним попитом з боку оптовиків і роздрібних мереж.

Також відомо, що ціни на тепличні помідори на внутрішньому ринку підвищились в середньому на 20%, і коштують в середньому 98 грн/кг.

Крім того, в Україні знову зростають ціни на вітчизняний сир. За словами виробників, все це пов’язано з постійним подорожчання молочної сировини.

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