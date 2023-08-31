Українець відсудив у Приватбанку десяток тисяч гривень: що сталося і чому

Дніпровський суд Києва 29 серпня 2023 року ухвалив рішення зобов'язати ПриватБанк повернути клієнту 10,1 тисячі грн.

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Судді погодилися, що ПриватБанк не має права стягувати відсотки за використання кредитного ліміту / колаж Главред, фото УНІАН

У столиці суд прийняв рішення зобов'язати ПриватБанк повернути клієнту 10,1 тис.грн. Про це йдеться в рішенні суду № 755/2320/23 Дніпровського суду Києва.

Судді погодилися, що банк не має права стягувати відсотки за використання кредитного ліміту, так як клієнт письмово на них не погоджувався.

"Позивачем не було укладено з відповідачем жодних кредитних договорів та договорів про встановлення кредитного ліміту, що свідчить про безпідставне списання коштів з рахунку позивача, тому останній змушений звернутися з даним позовом до суду", – йдеться в матеріалах справи.

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В обґрунтування позовних вимог позивач зазначив, що Умови та правила надання банківських послуг у Приватбанку, розміщені на сайті, не містять підпису позивача і їх не можна розцінювати як частину кредитного договору. "Надані відповідачем документи не містять доказів укладення між сторонами будь – якого кредитного договору, що містить ціну договору, встановлену у формі плати за використання кредитного ліміту за ставкою 3,5%", - йдеться в документі.

В результаті суд прийняв рішення:

повернути списані з рахунку клієнта кошти в сумі 10 185,22 грн

зобов'язати ПриватБанк заплатити судовий збір у розмірі 1 000 грн.

"Відсутні підстави вважати, що сторони при укладенні договору обумовили в письмовому вигляді ціну договору, встановлену у формі сплати відсотків за користування кредитними коштами, а також відповідальність у вигляді неустойки", – йдеться в рішенні суду.

Проблеми в українців з ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт Приватбанку зіткнувся з проблемою - разом з курсом долара у нього підвищувалися відсотки по кредиту. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит в банку на покупку авто під заставу цього авто. В результаті транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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