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Українці зможуть отримувати гроші після покупок: президент анонсував нову програму

Єлизавета Бельмас
26 лютого 2024, 17:57
В Україні запустять програму кешбеку для всіх громадян. Що придумав Зеленський - читайте далі.
Українці зможуть отримувати гроші після покупок
Українці зможуть отримувати гроші після покупок / колаж: Главред, фото: УНІАН

Кабінет Міністрів України приступив до розробки нової Всеукраїнської програми "Купуй українське". Всі громадяни в її рамках зможуть отримати часткове повернення коштів за покупку товарів українського виробництва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час презентації платформи "Зроблено в Україні", пише Суспільне.

За словами президента, зараз проект знаходиться на стадії розробки технічних і економічних параметрів. Важливим технічним моментом є те, що гроші громадянам будуть повертатися на певну спеціальну карту.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, в тому числі і оборонні. Вже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні", — пояснив Зеленський.

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При цьому, перша віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що на перші результати розробки сервісу знадобиться як мінімум три місяці.

"Тільки сьогодні отримали доручення від президента розробити кеш-бек сервіс для українців. Однозначно, що ця програма підвищить лояльність українських споживачів до українських товарів", - додала вона.

Володимир Зеленський також додав, що завдання даної програми є мета залишити українські гроші в Україні, щоб працювали вони всередині країни. Він хоче, щоб програма запрацювала до кінця поточного року.

Кешбек

Згідно з даними Вікіпедії, Кешбек (також поширені варіанти написання: кешбек, кешбек і кешбек; походить від англ. cashback або амер. cash back-повернення готівки)-термін, який використовується в сферах інтернет-торгівлі, банківської справи та грального бізнесу в якості позначення різновиду бонусної програми для залучення клієнтів і підвищення їх лояльності.

У роздрібній та інтернет-торгівлі кешбек - це відстрочена знижка, що повертається клієнту після закінчення періоду, відведеного на обмін/повернення. У банківській сфері кешбек-програма лояльності, що стимулює клієнта здійснювати покупки за допомогою пластикової карти.

Володимир Зеленський-останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський підписав закон №3600 IX про демобілізацію строковиків на 12 місяців. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

Також, президент Володимир Зеленський повідомив, що з 1 мільйона обіцяних Євросоюзом боєприпасів Україна поки отримала лише 30%, що є таким же показником, як і в листопаді 2023 року.

До того ж, Україна може завершити війну проти країни-агресора Росії на власних умовах і повернути з окупації свою землю і людей, але для цього потрібно боротися. Зараз потрібно нарощувати реальну протидію російському злу-на всіх рівнях і по всьому світу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні з нагоди Дня опору окупації Криму та Севастополя.

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Володимир Зеленський президент України Програма "Купуй українське"
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