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РосЗМІ знайшли батька вбитого пілота Кузьмінова: той у висловлюваннях не стримувався

Яна Ставська
26 лютого 2024, 17:50
Кузьмінова вбили в Іспанії в лютому 2024 року.
РосЗМІ знайшли батька вбитого пілота Кузьмінова: той у висловлюваннях не стримувався
Батька не зупинив той факт, що його сина навіть вже немає в живих / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

Батько російського льотчика Мі-8 Кузьмінова Олег Сіваєв засудив рішення сина допомогти Україні перегнати бойову авіацію ВКС РФ, назвавши це "зрадою". Похилого росіянина не зупинив і той факт, що його син вже кілька тижнів як убитий розвідкою РФ.

Сіваєв заявив, що дізнався про смерть сина з новин і особливо не здивувався цьому.

"Я відчув почуття до нього, що він як Іуда вчинив, і в той же час мені його шкода, що він розмінявся у такій дрібниці, зрадивши свою Батьківщину, Вітчизну, своїх близьких", - висловитися чоловік.

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Хто такий Максим Кузьмінов?

Максим Кузьмінов-російський льотчик, який брав участь в українській спецоперації "Синиця". У серпні 2023 року перегнав з Росії в Україну вертоліт Мі-8. Інші два члени екіпажу відмовилися здаватися в полон і були ліквідовані українською стороною при посадці транспорту.

Кузьмінов убитий російськими спецслужбами в Іспанії в лютому 2024 року.

Далі він додав, що йому шкода сина, бо "ніколи зрадника жодна сторона не поважала, тому зрадник є зрадник".

Він поспівчував бригаді окупантів, які були ліквідовані Україною в ході спецоперацій через небажання здаватися в полон.

Спецоперація "Синиця" і вбивство Кузьмінова

У серпні 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 на територію України, інші члени екіпажу під час втечі були ліквідовані українською стороною.

Сам Кузьмінов стверджував, що співпрацювати з українськими спецслужбами його змусила російсько-українська війна, яку він, як стверджував, не підтримував.

Натомість Мі-8 льотчику видали нові документи і грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.

Кузьмінова вбили в Іспанії в лютому 2024 року. За даними ЗМІ, росіянина застрелили, а потім переїхали власним авто в Іспанії.

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