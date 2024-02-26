РосЗМІ знайшли батька вбитого пілота Кузьмінова: той у висловлюваннях не стримувався

Батько російського льотчика Мі-8 Кузьмінова Олег Сіваєв засудив рішення сина допомогти Україні перегнати бойову авіацію ВКС РФ, назвавши це "зрадою". Похилого росіянина не зупинив і той факт, що його син вже кілька тижнів як убитий розвідкою РФ.
Сіваєв заявив, що дізнався про смерть сина з новин і особливо не здивувався цьому.
"Я відчув почуття до нього, що він як Іуда вчинив, і в той же час мені його шкода, що він розмінявся у такій дрібниці, зрадивши свою Батьківщину, Вітчизну, своїх близьких", - висловитися чоловік.відео дня
Хто такий Максим Кузьмінов?
Максим Кузьмінов-російський льотчик, який брав участь в українській спецоперації "Синиця". У серпні 2023 року перегнав з Росії в Україну вертоліт Мі-8. Інші два члени екіпажу відмовилися здаватися в полон і були ліквідовані українською стороною при посадці транспорту.
Кузьмінов убитий російськими спецслужбами в Іспанії в лютому 2024 року.
Далі він додав, що йому шкода сина, бо "ніколи зрадника жодна сторона не поважала, тому зрадник є зрадник".
Він поспівчував бригаді окупантів, які були ліквідовані Україною в ході спецоперацій через небажання здаватися в полон.
Спецоперація "Синиця" і вбивство Кузьмінова
У серпні 2023 року російський льотчик Максим Кузьмінов перегнав вертоліт Мі-8 на територію України, інші члени екіпажу під час втечі були ліквідовані українською стороною.
Сам Кузьмінов стверджував, що співпрацювати з українськими спецслужбами його змусила російсько-українська війна, яку він, як стверджував, не підтримував.
Натомість Мі-8 льотчику видали нові документи і грошову винагороду в розмірі 500 тисяч доларів.
Кузьмінова вбили в Іспанії в лютому 2024 року. За даними ЗМІ, росіянина застрелили, а потім переїхали власним авто в Іспанії.
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