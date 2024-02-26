Україна наздогнала росіян у виготовленні дронів-камікадзе - міністр Камишин

Україна наздогнала країну-агресора Росію у виробництві дронів-камікадзе - аналогів іранських безпілотників моделі Shahed. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.
За словами чиновників, українські зразки схожі на іранські БПЛА і за кількістю вибухівки на борту, і за дистанцією польоту, і за іншими тактико-технічними характеристиками.
На цей рік наші можливості виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - сказав він.
Камишин додав, що у виробництві інших зразків БПЛА наша держава також має успіх.
"Те, що на Росії вибухає - це все наше", - підсумував чиновник.
Хто такий Олександр Камишин?
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, колишній голова правління Укрзалізниці. До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер в Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm і Fortior Capital, повідомляє "Вікіпедія".
Дрони для України
12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.
За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників в рамках військової допомоги.
Зокрема, є інформація, що на озброєнні ЗСУ вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, а й про надводні дрони. Як розповідав раніше міністр Камишин, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
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