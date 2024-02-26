Україна наздогнала росіян у виготовленні дронів-камікадзе - міністр Камишин

Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе-аналогів іранських дронів типу Shahed, сказав профільний міністр Олександр Камишин.

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Камишин додав, що у виробництві інших зразків БПЛА наша держава також має успіх / колаж Главред, фото УНІАН

Україна наздогнала країну-агресора Росію у виробництві дронів-камікадзе - аналогів іранських безпілотників моделі Shahed. Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в ефірі національного телемарафону.

За словами чиновників, українські зразки схожі на іранські БПЛА і за кількістю вибухівки на борту, і за дистанцією польоту, і за іншими тактико-технічними характеристиками.

На цей рік наші можливості виробити такі дрони вже нічим не поступаються Росії", - сказав він.

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Камишин додав, що у виробництві інших зразків БПЛА наша держава також має успіх.

"Те, що на Росії вибухає - це все наше", - підсумував чиновник.

Хто такий Олександр Камишин? Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України, колишній голова правління Укрзалізниці. До того, як очолив Укрзалізницю, — менеджер в Dragon Capital і SCM, засновник компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm і Fortior Capital, повідомляє "Вікіпедія".

Дрони для України

12 грудня 2023 року міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів. Український чиновник висловив подяку латвійській стороні за відповідну ініціативу. Як розповів у січні Спрудс, до коаліції безпілотників приєдналися понад 20 країн.

За словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, група країн Альянсу хоче передати українським захисникам мільйон безпілотників в рамках військової допомоги.

Зокрема, є інформація, що на озброєнні ЗСУ вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, а й про надводні дрони. Як розповідав раніше міністр Камишин, Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".

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