Українці можуть оплачувати рахунки за комунальні послуги, не витративши ні копійки

В Україні з'явився новий спосіб оплати комунальних послуг, який зекономить чимало грошей.

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В українців з'явилася можливість зекономити на комунальних платіжках / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні оплата комунальних послуг можлива на пошті, у банку, або онлайн. Однак віднедавна з'явився новий ресурс, завдяки якому оплатити платіжки можна з кешбеку.

Як повідомили в YASNO, українці можуть платити за електроенергію не з власних гаманця, чи карти, а з коштів, які їм повертає держава в рамках програми "Національний кешбек".

Для того, щоб сплатити комунальні послуги у такий спосіб необхідно мати, або замовити карту "Національний кешбек" і додати її в застосунку "Дія". Після купівлі товарів українського виробництва держава поверне вам 10% кешбеку від вартості покупок.

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Накопиченими на карті коштами можна буде оплатити рахунки за електроенергію, чи інші комунальні послуги.

Економія на електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про Yasno? YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги. Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Комунальні послуги в Україні - останні новини

Нагадаємо, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії.

Однак гендиректор Yasno Сергій Коваленко спростував інформацію щодо можливого підвищення цін на електроенергію в Україні у 2025 році. За його словами, ніякого підвищення тарифів на світло не буде.

Напередодні стало відомо, що деяких українців будуть позбавляти субсидій на комунальні послуги. Новий проєкт закону про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг в Україні передбачає позбавлення пільг українців у випадку заборгованості.

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