Українці кинулися купувати валюту: експерти розповіли, до чого призведе ажіотаж

Дар'я Пшеничник
12 листопада 2025, 12:44
Населення наростило купівлю валюти до 8-місячного максимуму.
Українці скуповують долари та євро / Колаж: Главред, фото: Freepik

  • У жовтні українці придбали валюти на 2,25 млрд доларів
  • Очікуване подорожчання електромобілів у 2026 році стимулює попит на валюту для імпорту
  • Щоденна купівля валюти перевищує продаж на $35–65 млн, що тисне на курс гривні

У жовтні 2025 року українці суттєво активізували купівлю іноземної валюти, встановивши новий рекорд за останні вісім місяців. За даними Національного банку України, обсяг придбаної готівкової валюти сягнув 2,25 млрд доларів, що на 746,8 млн доларів перевищує обсяги продажу. Для порівняння, у вересні ця різниця становила лише 382,7 млн доларів.

  • Купівля доларів зросла з 1,3 млрд у вересні до 1,46 млрд доларів у жовтні.
  • Попит на євро також зріс: з 521,7 млн до 724,6 млн доларів у доларовому еквіваленті.

Загалом населення наростило купівлю валюти майже на 95%, досягнувши найвищого рівня з початку року.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин пояснює таку динаміку не лише зростанням попиту з боку громадян, а й активністю бізнесу, держкорпорацій та урядових структур. За його словами, очікуване скасування податкових пільг на імпорт електромобілів у 2026 році (запровадження 20% ПДВ та 10% мита) вже зараз стимулює попит на валюту для закупівлі електрокарів до кінця року.

"Це може суттєво вимити валюту з країни, адже бізнес і населення намагатимуться встигнути з покупками до подорожчання", - зазначив Шевчишин.

Ще один експерт, фінансовий аналітик Олексій Козирєв, звернув увагу на те, що на початку листопада відкрилися нові ліміти на купівлю валюти через банківські картки. За його оцінками, щоденний попит на валюту з боку населення перевищує обсяги її продажу на 35–65 млн доларів, що створює додатковий тиск на курс гривні як на міжбанківському, так і на готівковому ринку.

Експерти прогнозують, що до кінця року попит на валюту залишатиметься високим, особливо з боку імпортерів електромобілів. Водночас обмеження на рух коштів через карткові рахунки можуть частково стримувати цей тренд.

Що буде з курсом долара у листопаді - прогноз економіста

Економіст Андрій Новак у коментарі Главреду спрогнозував стабільність курсу долара та євро у листопаді. За його словами, золотовалютні резерви НБУ досягли рекордної позначки - 44 мільярди доларів, що перевищує показники навіть найкращих мирних років.

"Ми не спостерігаємо жодного ажіотажу - ні на біржі, ні в банках. Немає черг біля пунктів обміну, що свідчить про спокійну ситуацію на валютному ринку", - пояснив Новак.

Останні новини щодо курсу валют

Нагадаємо, на середу, 12 листопада, Національний банк України підвищив офіційний курс долара, євро та злотого.

Директор департаменту фінансових ринків "Глобус Банку" Тарас Лєсовий зазначив, що у середині листопада ситуація на валютному ринку України залежатиме від кількох чинників, головним із яких є енергетичний фактор. За його прогнозом, курс долара коливатиметься в межах 41,8-42,2 грн, а євро - 48-49,5 грн.

Як повідомляв Главред, у листопаді курс долара та євро в Україні дещо знизився, однак не варто поспішати з продажем валюти. Економіст Андрій Забловський радить формувати збалансований інвестиційний портфель, який має складатися з 60% валюти, 30% гривневих активів та 10% банківських металів.

Про персону: Андрій Шевчишин

Андрій Шевчишин - український економіст, фінансовий аналітик, експерт фондового ринку і сільськогосподарських активів, керівник відділу аналітики в Forex club і Libertex.

Народився в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Економічна кібернетика". Випустився 1995 року.

Шевчишин працював з 2007 по 2012 рік в ІГ ТАСК на посаді керівника аналітичного департаменту.

У 2011 році увійшов до складу індексного комітету при Українській біржі. До обов'язків комітету входила оцінка та розрахунок індексів для цінних паперів та ухвалення рішення щодо зміни списку паперів, за якими оцінюють індекс.

Починаючи з 2012 року протягом трьох років Шевчишин обіймав посаду менеджера та аналітика в ТОВ ДТЕК.

Зараз Шевчишин працює в організації Forex Club на посаді керівника відділу аналітики. Також він керує аналітичним відділом у Libertex.

Шевчишин публікує свої прогнози на порталах, присвячених ринку молочної продукції та агропромисловому сектору.

