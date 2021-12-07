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Українців змусять заплатити новий податок за город: коли та скільки

7 грудня 2021, 08:49

Власникам землі сільгосппризначення доведеться платити нові податки.

земля, поле, фермери
Для українських селян вигадали новий податок / УНІАН

В Україні власникам землі сільгосппризначення доведеться платити нові податки. Власники земельних паїв повинні сплачувати мінімальний податок.

Такі новації містяться в затвердженому Верховною Радою законопроекті № 5600.

Скільки українці заплатять за город

Відповідно до документа, власники земельних паїв повинні сплачувати мінімальний податок у 1,5 тисячі гривень за кожен гектар.

Якщо земельна ділянка знаходиться в межах населеного пункту, зокрема в місті, і його розмір становить 50 соток (0,5 гектара), власник також зобов'язаний сплатити податок, але у фіксованому розмірі.

Податки доведеться платити також, якщо ділянка розташована не в межах міста, тобто фактично за город, навіть якщо людина вирощує на ньому продукцію виключно для власного споживання і не продає її на ринку.

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Виходячи з нинішньої оцінки вартості землі, протягом пільгового періоду селяни платитимуть приблизно 1200 грн з гектара, а в подальшому - близько 1500 грн з гектара.

Коли вводять нове оподаткування

Новий податок вперше буде нараховано в 2023 році за 2022 рік. Перші два роки діятиме пільговий період, протягом якого податок становитиме 4% від оціночної вартості землі, а потім підвищиться до 5%.

Правда, закон також скасував мораторій на індексацію грошової оцінки землі, що може призвести до підвищення її вартості і, відповідно, збільшення розміру мінімального податкового зобов'язання, розповів Фактам кандидат економічних наук Олександр Хмелевський.

Селян змушують продавати землю?

Експерт каже, що для багатьох селян введення мінімального податкового зобов'язання призведе до істотного збільшення витрат, адже новий податок збільшує платежі практично в 10 разів. Для багатьох селян вирощувати продукцію стане просто не вигідно. Даний законопроект змусить багатьох з них продати землю.

"Ці зміни до Податкового кодексу можна розглядати як свого роду доповнення до відкриття ринку землі. Підвищення податків призведе до появи сотень тисяч безземельних селян, позбавлених засобів до існування, і вимирання сіл", - додав Хмелевський.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку.

У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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