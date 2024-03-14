'Подекуди на 60%': в Україні значно зросте один з комунальних тарифів

Зростання тарифу планують у два етапи – з 1 квітня та з 1 липня цього року.

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В Україні значно зросте один з комунальних тарифів/ колаж Главред, фото: pixabay, УНІАН

В Україні у багатьох областях значно зростуть тарифи на воду. Подорожчання відбуватиметься у два етапи: з 1 квітня та з 1 липня 2024 року. У квітні тарифи на воду можуть зрости в середньому на понад 12%, а в липні – більш ніж на 14%.

Відповідні проєкти постанов оприлюднила Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Як повідомляє "Українська енергетика", згідно з цими проєктами постанов, львів’янам можливо доведеться платитимуть сумарно 27,2 гривні за кубометр води, а споживачам Кропивницького – 61,72 гривні. У той же час якщо в Чернівцях плата може зрости на приблизно 40 копійок за кубометр води, то в тому самому Кропивницькому – на майже 16 грн.

Загалом підвищення тарифів на воду планується у таких містах: Київ, Дніпро, Черкаси, Нікополь, Хмельницький, Вінниця, Рівне, Бровари, Ужгород, Львів, Тернопіль, Луцьк, Івано-Франківськ, Чернівці, Дрогобич.

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Вартість води планують підвищувати у два етапи – з 1 квітня та з 1 липня цього року.

"НКРЕКП оголосила, що планує переглянути і підвищити тарифи для першої групи із 7 водоканалів, які розташовані на заході країни, і для другої групи – з 14 великих водоканалів на інших територіях. Підвищення буде суттєвим – на 20, 30%, а подекуди навіть на 60%", – зазначив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко.

Президента Асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитро Новицький зазначив, що стан сектору водопостачання зараз є критичним. Він наголосив, що цей сектор стикається зі значними фінансовими труднощами високий рівень боргів населення та водоканалів перед кредиторами, а також через низьку заробітну плату працівників, що спричинило відтік кадрів.

"Заборгованість за електроенергію водоканалів, яка сягнула 7,9 млрд грн, стала ще однією критичною точкою, яка вимагає негайного вирішення", – додав Новицький.

Що таке Асоціація "Укрводоканалекологія"? Асоціації "Укрводоканалекологія" – добровільне міжгалузеве об’єднання виробничих підприємств, установ, організацій водопровідно-каналізаційного господарства, науково-дослідних, проектних, ремонтно-будівельних та інших підприємств різних форм власності, об’єднаних з метою постійної координації та поєднання виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення питань забезпечення населення якісною питною водою та водою промислово-господарського призначення, водовідведення, ефективного очищення стічних вод, поліпшення екологічного стану водних ресурсів природного середовища в Україні, зазначається на сайті Асоціації.

Планувалося, що різницю в тарифах буде компенсувати держава, щоб це не лягло на плечі споживачів. Проте, за словами радниці голови Асоціації міст України Оксани Продан, "жодної копійки на відшкодування різниці в тарифах у держбюджеті з того часу ще не було закладено".

Раніше повідомлялося, що українцям підвищать тарифи на комуналку – у Нацбанку назвали приблизний термін. В Україні очікується зростання тарифів одразу на низку комунальних послуг. Зокрема, у Нацбанку прогнозують, що подорожчають опалення та гаряча вода.

Також у Міненерго раніше розповіли, скільки українцям доведеться заплатити за світло в березні. У Міненерго пояснили, як зміняться тарифи на електрику навесні цього року.

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