Українців зобов'яжуть декларувати покупку доларів: кому і що придумали в Раді

Комітет Ради з питань антикорупційної політики рекомендував прийняти законопроєкт №9457 - з приводу декларації купівлі валюти.

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Документ передбачає, що частині українців доведеться декларувати доведеться купівлю, продаж або обмін будь-якої валюти / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Комітет Ради з питань антикорупційної політики рекомендував прийняти законопроєкт №9457. Документ передбачає, що чиновники і ті, хто виконують функції держави, місцевого самоврядування (так звані PEP - політично значущі особистості) будуть зобов'язані декларувати купівлю іноземної валюти. Про це йдеться в законопроєкті, опублікованому на сайті українського парламенту.

Документ, який розробили за участю НАБУ і який вніс до парламенту Кабмін, передбачає, що декларувати доведеться купівлю, продаж або обмін будь-якої валюти.

Разом з тим повідомлення про суттєві зміни в майновому стані не подається за результатами здійснення операцій з купівлі, продажу або обміну іноземної валюти. Тобто, якщо в результаті обміну валют людина зуміє заробити на різниці в курсах, то декларувати це не потрібно.

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У пояснювальній записці до документа автори кажуть - заробіток на обміні валют можуть використовувати для того, щоб легалізувати насправді незаконні операції.

"Згідно з положеннями проекту закону, зазначені ризики пропонується усунути шляхом виключення з примітки до статті 46 закону положення про відсутність обов'язку відображення в декларації угод з обміну валюти", – йдеться в тексті.

Нагадаємо, раніше банкір Тарас Лісовий розповідав, що у вересні - початку жовтня цілком можлива суттєва подія на ринку – повернення до єдиного курсу валют. Це може суттєво вплинути на курс валют.

Також раніше у Мінфіні дали прогноз на 2024 рік. Так, курс валют у 2024 році може різко зрости. За словами міністра фінансів Сергія Марченка, в уряді передбачають на наступний рік курс 41,4 грн за долар.

Експерт Олексій Кущ розповів, що буде з курсом валют після війни - чи чекати різкого падіння гривні. Курс долара може вплинути на завершення війни, а також ситуація з відновленням економіки країни. На сьогодні давати прогнози з приводу ймовірного курсу долара після закінчення війни - це з розряду футурології.

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