Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ

Несвоєчасне повідомлення може призвести до незаконної переплати пенсії, яку доведеться повернути.

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Про що пенсіонери мають повідомити ПФУ протягом 10 днів / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

Пенсіонери повинні повідомляти ПФУ про працевлаштування, звільнення чи реєстрацію ФОП протягом 10 днів

Невчасне повідомлення — підстава для повернення зайво нарахованої пенсії відео дня

Українські пенсіонери повинні повідомити Пенсійний фонд України про працевлаштування, звільнення або реєстрацію підприємницької діяльності протягом 10 днів. Якщо пенсіонер не повідомить про зміни у своєму статусі вчасно, йому можуть виплатити зайву суму пенсії, яку потім зобов'яжуть повернути. Ця вимога міститься у ч.2 ст.16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Невчасне чи неповне повідомлення про зміни статусу призводить до незаконних виплат. Згідно із законом, органи ПФУ зобов'язані вимагати їх повернення. Тому пенсіонери повинні інформувати фонд про зміни у своєму статусі вчасно.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміни

Пенсіонер має звернутися до органів ПФУ із заявою, до якої додаються документи, що підтверджують факт працевлаштування чи звільнення. Це можуть бути:

наказ або розпорядження про прийняття/звільнення з роботи;

трудову книжку із відповідним записом;

цивільно-правовий договір тощо.

У деяких випадках працівники ПФУ надають послуги за місцем проживання. Крім цього, є можливість подати заяву онлайн – через вебпортал електронних послуг ПФУ (https://portal.pfu.gov.ua) або через застосунок "Дія", використовуючи кваліфікований електронний підпис.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, з початку 2025 року в Україні діють нові обмеження для надто великих пенсій — частина виплат понад 23 610 грн регулюється спеціальними коефіцієнтами. Обмеження не стосуються страхових пенсій, військових-учасників бойових дій та родин загиблих захисників.

Також українці можуть розраховувати на підвищену пенсію, якщо вирішать не виходити на неї у 60 років, а продовжать працювати офіційно. Згідно зі статтею 29 закону №1058-IV, держава нараховує надбавку — 0,5% за кожен місяць відтермінування (до 5 років) і 0,75% — за кожен місяць понад цей строк.

Крім цього, деякі військові пенсіонери можуть отримувати щомісячну доплату понад 1000 грн, якщо утримують непрацездатних родичів, які не мають інших джерел державної підтримки. Розмір такої надбавки складає 50% прожиткового мінімуму.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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