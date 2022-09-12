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Українці отримають по 6660 гривень міжнародної допомоги: як оформити документи

12 вересня 2022, 09:13

Виплати для українців передбачені меморандумом, який Міністерство соціальної політики уклало 8 серпня з неурядовою організацією ACTED.

Приватбанк, гроші
Українцям отримають по 6500 гривень міжнародної допомоги: / колаж УНІАН

Українці, які опинилися в окупації або зоні бойових дій, зможуть отримати по 6660 гривень. Про це повідомило Міністерство соціальної політики.

На початковому етапі на допомогу претендують жителі Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Виплати передбачені меморандумом, який відомство уклало 8 серпня з неурядовою організацією ACTED. Вона базується у Франції, а в Україні працює з 2015 року.

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Відповідно до документа:

  • підтримкою додатково до державних програм буде охоплено 10 тис. осіб з числа найбільш вразливих груп з тимчасово окупованих територій та із зон активних бойових дій;
  • розмір допомоги становитиме 2220 гривень на людину в місяць з одноразовою виплатою на три місяці;
  • на початковому етапі в програмі беруть участь жителі Харківської, Донецької, Херсонської, Дніпропетровської та Миколаївської областей.

Допомога буде доступна 10 тис. осіб з найбільш вразливих категорій. Подати заявку можна на платформі "єДопомога".

Для того, щоб подати заявку на гроші, потрібно заповнити анкету на сайті платформи. Її співробітники збирають Всі заявки на допомогу і за запитом міжнародних організацій передають списки.

Збір даних передбачає надання відомостей про заявника та членів його сім'ї (дітей і недієздатних осіб), а саме:

  • прізвище, ім'я, по батькові;
  • ідентифікаційний код;
  • паспорт громадянина України (книжечка, ID-карта або посвідка на постійне або тимчасове проживання);
  • свідоцтво про народження дитини;
  • адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;
  • номер мобільного телефону.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський поставив перед урядом завдання забезпечити житлом всіх тимчасових переселенців. У своєму зверненні президент сказав, що це є обов'язковим пунктом першого етапу відновлення країни.

Пізніше український лідер заявив що Кабмін затвердив додаткову соціальну допомогу у зв'язку з війною. За його словами, кожен переселенець може отримати допомогу на проживання. Щомісяця це 2 тисячі гривень на дорослого і 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а також в "Дії".

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