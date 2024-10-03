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З банківських рахунків можуть вилучити пенсію: кого торкнуться нововведення

Марія Николишин
3 жовтня 2024, 18:27
149
Орієнтовно з рахунків пенсіонерів можуть вилучити близько 11,3 млрд гривень.
З банківських рахунків можуть вилучити пенсію: кого торкнуться нововведення
Пенсійні кошти / колаж: Главред, фото: УНІАН

У 2025 році з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців можуть вилучити невикористані пенсійні кошти. Така пропозиція містить стаття 41 проєкту державного бюджету на наступний рік, яку Кабінет Міністрів України подав на розгляд до Верховної Ради, повідомляє "Економічна правда".

Йдеться про рахунки пенсіонерів з-поміж ВПО, відкриті в Ощадбанку, на яких протягом 12 місяців не було руху коштів (тобто пенсіонер не знімав готівку, не розраховувався за покупки та не переказував кошти).

Відомо і те, що Кабмін у законопроєкті держбюджету на 2025 рік пропонує вилучати гроші з рахунків внутрішньо переміщених пенсіонерів, які не пройшли фізичної ідентифікації протягом шести місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися.

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Варто зауважити, що такі нововведення, у разі затвердження Верховною Радою держбюджету саме у такому варіанті, торкнуться не всіх пенсіонерів цих категорій.

Як пояснили в Міністерстві соціальної політики, стаття 41 стосується виключно ВПО, зареєстрованих на початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. Таким переселенцям пенсійні рахунки відкривали лише в Ощадбанку, тож в інших банках коштів на рахунках немає.

"Якщо вилучення виплат сталося, переселенець може звернутися до Пенсійного фонду чи Ощадбанку — і виплати можуть відновити. Однак порядок поновлення виплат має насамперед затвердити Кабінет Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

За даними Міністерства фінансів, орієнтовно з рахунків пенсіонерів-переселенців можуть вилучити близько 11,3 млрд гривень.

Що відомо про Кабінет Міністрів України?

Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Пенсія в Україні - останні новини

Нагадаємо, міністр соціальної політики Оксана Жолнович повідомляла, що в Україні планують змінити систему розрахунку пенсій. На основі страхового стажу та рівня заробітної плати нараховуватимуть бали.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні очікується індексація пенсій. Її буде проведено в березні 2025-го року, як це робили у 2023-му і 2024-му роках.

Крім того, експертка з питань пенсійного забезпечення порталу Лідія Ткаченко говорила, що про пенсію українцям потрібно замислюватися в доволі молодому віці - з 20-30 років, а якщо потурбуватися цим питанням, скажімо, у 50 років, то зібрати на гідну старість потрібну суму буде важко.

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