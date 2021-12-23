Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня

Транспортування газу в Україні подорожчає з 1 січня 2022 року / ua.depositphotos.com

В Україні з 1 січня 2022 року діятимуть нові тарифи на розподіл газу. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 22 січня, повідомляється на сайті регулятор.

Якщо порівнювати з нинішніми тарифами, подорожчання розподілу газу для українців становить від 4 до 16%.

Найвищі тарифи – 1,99 грн за куб.м-були встановлені для споживачів семи компаній. У цьому випадку подорожчання становить від 10 до 15%. Йдеться про наступні компанії:

"Гадячгаз",

"Закарпатгаз",

"Лубнигаз",

"Миколаївгаз",

"Тисменицягаз",

"Харківгаз",

"Чернівцігаз".

Найнижчі тарифи були встановлені для споживачів наступних компаній:

"Київгаз" - 0,32 грн за куб. м,

"Харківміськгаз" - 0,43 грн за куб. м,

"Кременчукгаз" - 0,46 грн за куб. м,

"Криворіжгаз" - 0,53 грн за куб. м,

"Черкасигаз" - 0,57 грн за куб. м.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що тарифи після перегляду не значно зросли.

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"Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається", – заявив Тарасюк.

Скільки коштуватиме розподіл газу для споживачів по Україні

Згідно з рішенням НКРЕКП, тарифи на розподіл газу для українця зміняться наступним чином. Всі ціни вказані без врахування податку на додану вартість (ПДВ).

"Вінницягаз" - 1,76 "Волиньгаз" - 1,57 "Гадячгаз" - 1,99 "Дніпрогаз" - 0,90 "Дніпропетровськгаз" - 1,26 "Донецькоблгаз" - 1,18 "Житомиргаз" - 1,70 "Закарпатгаз" - 1,99 "Запоріжгаз" – 0,92 "Івано-Франківськгаз" - 1,86 "Київгаз" - 0,32 "Київоблгаз" - 1,49 "Кіровоградгаз" - 1,49 "Коростишівгаз" - 1,82 "Кременчукгаз" - 0,46 "Криворіжгаз" - 0,53 "Лубнигаз" - 1,99 "Луганськгаз" - 1,57 "Львівгаз" - 1,69 "Маріупольгаз" - 1,45 "Мелітопольгаз" - 1,84 "Миколаївгаз" - 1,99 "Одесагаз" - 1,09 "Полтавагаз" - 1,76 "Рівнегаз" - 1,54 "Сумигаз" – 1,34 "Тернопільгаз" - 1,75 "Тернопільміськгаз" - 0,80 "Тисменицягаз" – 1,99 "Уманьгаз" - 1,95 "Харківгаз" - 1,99 "Харківміськгаз" - 0,43 "Херсонгаз" - 1,62 "Хмельницькгаз" - 1,54 "Черкасигаз" - 0,57 "Чернівцігаз" - 1,99 "Чернігівгаз" - 1,76 "Шепетівкагаз" - 1,07 ДГХП "Сірка" – 1,21 "Кременецьке УПРГ" - 1,36.

Раніше облгази просили зробити тарифи на доставку ще вищими

Більшість облгазів раніше просила в рази підвищити їхні тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" звернулася до профільної комісії з проханням замість 2,016 за кожен кубометр брати з українців 4,41 грн

У пояснювальній записці йдеться, що саме така ціна забезпечила б підвищення зарплат на підприємстві, розрахунки за технологічний газ, ремонтні роботи і т. д.

Також раніше повідомлялося, що тарифи на доставку газу для українців зростатимуть нерівномірно. Розрахунки облгазів для сталого функціонування газорозподільних систем варіюються залежно від кількох факторів: регіону, кількості споживачів, розміру витрат.

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