Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня

Розподіл газу подорожчає на 4-16%.
В Україні з 1 січня 2022 року діятимуть нові тарифи на розподіл газу. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 22 січня, повідомляється на сайті регулятор.
Якщо порівнювати з нинішніми тарифами, подорожчання розподілу газу для українців становить від 4 до 16%.
Найвищі тарифи – 1,99 грн за куб.м-були встановлені для споживачів семи компаній. У цьому випадку подорожчання становить від 10 до 15%. Йдеться про наступні компанії:
- "Гадячгаз",
- "Закарпатгаз",
- "Лубнигаз",
- "Миколаївгаз",
- "Тисменицягаз",
- "Харківгаз",
- "Чернівцігаз".
Найнижчі тарифи були встановлені для споживачів наступних компаній:
- "Київгаз" - 0,32 грн за куб. м,
- "Харківміськгаз" - 0,43 грн за куб. м,
- "Кременчукгаз" - 0,46 грн за куб. м,
- "Криворіжгаз" - 0,53 грн за куб. м,
- "Черкасигаз" - 0,57 грн за куб. м.
Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що тарифи після перегляду не значно зросли.
"Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається", – заявив Тарасюк.
Скільки коштуватиме розподіл газу для споживачів по Україні
Згідно з рішенням НКРЕКП, тарифи на розподіл газу для українця зміняться наступним чином. Всі ціни вказані без врахування податку на додану вартість (ПДВ).
- "Вінницягаз" - 1,76
- "Волиньгаз" - 1,57
- "Гадячгаз" - 1,99
- "Дніпрогаз" - 0,90
- "Дніпропетровськгаз" - 1,26
- "Донецькоблгаз" - 1,18
- "Житомиргаз" - 1,70
- "Закарпатгаз" - 1,99
- "Запоріжгаз" – 0,92
- "Івано-Франківськгаз" - 1,86
- "Київгаз" - 0,32
- "Київоблгаз" - 1,49
- "Кіровоградгаз" - 1,49
- "Коростишівгаз" - 1,82
- "Кременчукгаз" - 0,46
- "Криворіжгаз" - 0,53
- "Лубнигаз" - 1,99
- "Луганськгаз" - 1,57
- "Львівгаз" - 1,69
- "Маріупольгаз" - 1,45
- "Мелітопольгаз" - 1,84
- "Миколаївгаз" - 1,99
- "Одесагаз" - 1,09
- "Полтавагаз" - 1,76
- "Рівнегаз" - 1,54
- "Сумигаз" – 1,34
- "Тернопільгаз" - 1,75
- "Тернопільміськгаз" - 0,80
- "Тисменицягаз" – 1,99
- "Уманьгаз" - 1,95
- "Харківгаз" - 1,99
- "Харківміськгаз" - 0,43
- "Херсонгаз" - 1,62
- "Хмельницькгаз" - 1,54
- "Черкасигаз" - 0,57
- "Чернівцігаз" - 1,99
- "Чернігівгаз" - 1,76
- "Шепетівкагаз" - 1,07
- ДГХП "Сірка" – 1,21
- "Кременецьке УПРГ" - 1,36.
Раніше облгази просили зробити тарифи на доставку ще вищими
Більшість облгазів раніше просила в рази підвищити їхні тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" звернулася до профільної комісії з проханням замість 2,016 за кожен кубометр брати з українців 4,41 грн
У пояснювальній записці йдеться, що саме така ціна забезпечила б підвищення зарплат на підприємстві, розрахунки за технологічний газ, ремонтні роботи і т. д.
Також раніше повідомлялося, що тарифи на доставку газу для українців зростатимуть нерівномірно. Розрахунки облгазів для сталого функціонування газорозподільних систем варіюються залежно від кількох факторів: регіону, кількості споживачів, розміру витрат.
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