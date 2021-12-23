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Українцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня

23 грудня 2021, 13:19

Розподіл газу подорожчає на 4-16%.

газ
Транспортування газу в Україні подорожчає з 1 січня 2022 року / ua.depositphotos.com

В Україні з 1 січня 2022 року діятимуть нові тарифи на розподіл газу. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) 22 січня, повідомляється на сайті регулятор.

Якщо порівнювати з нинішніми тарифами, подорожчання розподілу газу для українців становить від 4 до 16%.

Найвищі тарифи – 1,99 грн за куб.м-були встановлені для споживачів семи компаній. У цьому випадку подорожчання становить від 10 до 15%. Йдеться про наступні компанії:

  • "Гадячгаз",
  • "Закарпатгаз",
  • "Лубнигаз",
  • "Миколаївгаз",
  • "Тисменицягаз",
  • "Харківгаз",
  • "Чернівцігаз".

Найнижчі тарифи були встановлені для споживачів наступних компаній:

  • "Київгаз" - 0,32 грн за куб. м,
  • "Харківміськгаз" - 0,43 грн за куб. м,
  • "Кременчукгаз" - 0,46 грн за куб. м,
  • "Криворіжгаз" - 0,53 грн за куб. м,
  • "Черкасигаз" - 0,57 грн за куб. м.

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк зазначив, що тарифи після перегляду не значно зросли.

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"Ми виходили з того, щоб коригування тарифів було на рівні інфляційних процесів, однак вийшло навіть менше, і переважно завдяки тому, що газ на виробничо-технологічні втрати, як ми й домовлялися, враховано на рівні 7,42 грн за кубометр. Тому практично це не збільшення, а коригування тарифів відбувається", – заявив Тарасюк.

Скільки коштуватиме розподіл газу для споживачів по Україні

Згідно з рішенням НКРЕКП, тарифи на розподіл газу для українця зміняться наступним чином. Всі ціни вказані без врахування податку на додану вартість (ПДВ).

  1. "Вінницягаз" - 1,76
  2. "Волиньгаз" - 1,57
  3. "Гадячгаз" - 1,99
  4. "Дніпрогаз" - 0,90
  5. "Дніпропетровськгаз" - 1,26
  6. "Донецькоблгаз" - 1,18
  7. "Житомиргаз" - 1,70
  8. "Закарпатгаз" - 1,99
  9. "Запоріжгаз" – 0,92
  10. "Івано-Франківськгаз" - 1,86
  11. "Київгаз" - 0,32
  12. "Київоблгаз" - 1,49
  13. "Кіровоградгаз" - 1,49
  14. "Коростишівгаз" - 1,82
  15. "Кременчукгаз" - 0,46
  16. "Криворіжгаз" - 0,53
  17. "Лубнигаз" - 1,99
  18. "Луганськгаз" - 1,57
  19. "Львівгаз" - 1,69
  20. "Маріупольгаз" - 1,45
  21. "Мелітопольгаз" - 1,84
  22. "Миколаївгаз" - 1,99
  23. "Одесагаз" - 1,09
  24. "Полтавагаз" - 1,76
  25. "Рівнегаз" - 1,54
  26. "Сумигаз" – 1,34
  27. "Тернопільгаз" - 1,75
  28. "Тернопільміськгаз" - 0,80
  29. "Тисменицягаз" – 1,99
  30. "Уманьгаз" - 1,95
  31. "Харківгаз" - 1,99
  32. "Харківміськгаз" - 0,43
  33. "Херсонгаз" - 1,62
  34. "Хмельницькгаз" - 1,54
  35. "Черкасигаз" - 0,57
  36. "Чернівцігаз" - 1,99
  37. "Чернігівгаз" - 1,76
  38. "Шепетівкагаз" - 1,07
  39. ДГХП "Сірка" – 1,21
  40. "Кременецьке УПРГ" - 1,36.

Раніше облгази просили зробити тарифи на доставку ще вищими

Більшість облгазів раніше просила в рази підвищити їхні тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" звернулася до профільної комісії з проханням замість 2,016 за кожен кубометр брати з українців 4,41 грн

У пояснювальній записці йдеться, що саме така ціна забезпечила б підвищення зарплат на підприємстві, розрахунки за технологічний газ, ремонтні роботи і т. д.

Також раніше повідомлялося, що тарифи на доставку газу для українців зростатимуть нерівномірно. Розрахунки облгазів для сталого функціонування газорозподільних систем варіюються залежно від кількох факторів: регіону, кількості споживачів, розміру витрат.

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