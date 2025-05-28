Українцям загрожує депортація: за що можуть вислати з Польщі, Німеччини, Чехії

Оскарження рішення про депортацію можливе, але не завжди гарантує успіх у скасуванні виселення.

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Топ причин депортації іноземців з ЄС / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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За що українців можуть депортувати з Європи у 2025

Як іноземцям уникнути депортації з країн ЄС

Іноземні громадяни, в тому ж числі українці, які перебувають у Європейському Союзі з порушенням міграційних правил, ризикують бути депортованими. Це стосується, як пояснюють експерти Новини.LIVE, зокрема тих, хто знаходиться в країні без чинної візи, дозволу на проживання або порушив умови в’їзду.

У подібних випадках країни, такі як Польща, Німеччина та Чехія, можуть застосовувати процедуру примусового повернення на батьківщину. Оскарження таких рішень не завжди допомагає уникнути депортації.

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Коли можуть депортувати з Польщі?

В усіх державах ЄС діють схожі правила перебування іноземців, тому причини депортації з Польщі здебільшого перегукуються з іншими країнами. Найчастіші причини ось такі:

відсутність візи або іншого документа, що дозволяє легальне перебування;

спроба нелегального перетину кордону;

сприяння іншим особам у незаконному в'їзді;

прострочені документи;

підроблені візи або дозволи;

скоєння злочину.

Хоча іноземець може подати апеляцію на рішення про депортацію, це зовсім не гарантує скасування дії. На період розгляду скарги людині дозволяється залишатися в країні.

Коли можуть депортувати з Німеччини?

Для законного перебування в Німеччині необхідно отримати дозвіл на проживання, він називається Aufenthaltserlaubnis. У разі відмови в наданні такого дозволу, особа повинна покинути країну протягом шести місяців. На кордоні видається спеціальний документ — Grenzübergangsbescheinigung.

Серед типових причин депортації:

ведення комерційної діяльності без реєстрації;

ухилення від податків;

порушення митних норм;

подання неправдивих персональних даних;

нелегальне працевлаштування або робота без відповідної візи.

ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Коли можуть депортувати з Чехії?

У Чехії правила застосовуються аналогічні. Відсутність дійсного візового або дозвільного документа є достатньою підставою для виселення. До цього списку також входять:

нелегальна трудова діяльність;

надання підроблених документів роботодавцю;

перевищення дозволеного терміну перебування;

внесення даних до Шенгенської інформаційної системи (SIS) або до бази небажаних осіб.

Якщо особа потрапляє до таких реєстрів, повернення в Україну стає майже неминучим.

Біженці з України за кордоном - останні новини

Як писав Главред з посиланням на The Economist, біженці з України можуть залишитися в Європі назавжди. Два роки тому 74% планували повернутися в Україну, а станом на сьогодні їх 43%.

Водночас у Польщі попередили, що після виборів для українських біженців будуть зміни. Польська система соціальної допомоги постійно зазнає змін і післявиборчий період не стане виключенням.

А ось президент США Дональд Трамп хоче депортувати тисячі українських біженців. Однак критики цієї пропозиції, зокрема колишні урядовці, вважають цю ініціативу негуманною та такою, що суперечить давнім ідеалам США.

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