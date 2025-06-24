Пенсіонерам начислять 944 грн щомісяця: як оформити додаткові виплати

Ця надбавка дорівнює 40% від мінімальної пенсії, яка з 2025 року зросте до 2361 грн.

https://glavred.net/economics/pensioneram-nachislyat-944-grn-ezhemesyachno-kak-oformit-dopolnitelnye-vyplaty-10676021.html Посилання скопійоване

Що змінилося у допомозі для літніх людей / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

Що передбачає допомога для громадян віком 80+

Як отримати 944 грн щомісяця на догляд

Українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше. Сума становитиме 944 гривні на місяць. Виплату передбачено Законом №646-IX, що регламентує підтримку для самотніх літніх людей, які не мають близьких для догляду й потребують постійної сторонньої допомоги.

Щоб отримати доплату, потрібно відповідати таким критеріям:

відео дня

вік — від 80 років;

особа проживає одна й не має родичів, які здійснюють догляд;

отримує пенсію саме за віком (а не через інвалідність);

не має інших надбавок за догляд;

має медичний висновок про необхідність постійної опіки.

Хто з пенсіонерів має 100% знижки на оплату ЖКП / Інфографіка - Главред

Процес оформлення починається з візиту до лікаря, який направляє на медичну комісію (ЛКК). Після отримання висновку потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду з пакетом документів:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер (ІПН);

висновок ЛКК;

довідка з ПФУ про відсутність інших доплат на догляд.

Допомога виплачується щомісяця разом із основною пенсією.

Новини України - виплати пенсій українцям

Нагадаємо, Главред раніше розповідав, як відрізняються пенсії в Україні та країнах Європи. Варто вказати, що найменші пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, але вони все одно вищі за українські.

Ба більше, пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію до 20%. Стягнення може бути добровільним (через особисте звернення до ПФУ) або примусовим (за рішенням суду).

Окрім цього, в Україні пенсіонер зі середньою зарплатою та повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію понад 5 тисяч гривень.

Більше економічних новин:

Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред