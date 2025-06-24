Пенсіонерам начислять 944 грн щомісяця: як оформити додаткові виплати

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- Як отримати 944 грн щомісяця на догляд
Українці віком від 80 років, які потребують постійного догляду, отримуватимуть підвищену щомісячну допомогу, майже в 1,5 раза більше, ніж раніше. Сума становитиме 944 гривні на місяць. Виплату передбачено Законом №646-IX, що регламентує підтримку для самотніх літніх людей, які не мають близьких для догляду й потребують постійної сторонньої допомоги.
Щоб отримати доплату, потрібно відповідати таким критеріям:
- вік — від 80 років;
- особа проживає одна й не має родичів, які здійснюють догляд;
- отримує пенсію саме за віком (а не через інвалідність);
- не має інших надбавок за догляд;
- має медичний висновок про необхідність постійної опіки.
Процес оформлення починається з візиту до лікаря, який направляє на медичну комісію (ЛКК). Після отримання висновку потрібно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду з пакетом документів:
- паспорт громадянина України;
- ідентифікаційний номер (ІПН);
- висновок ЛКК;
- довідка з ПФУ про відсутність інших доплат на догляд.
- Допомога виплачується щомісяця разом із основною пенсією.
Новини України - виплати пенсій українцям
Нагадаємо, Главред раніше розповідав, як відрізняються пенсії в Україні та країнах Європи. Варто вказати, що найменші пенсії фіксували серед країн-кандидатів на вступ до Євросоюзу, але вони все одно вищі за українські.
Ба більше, пенсіонерам в Україні можуть зменшити пенсію до 20%. Стягнення може бути добровільним (через особисте звернення до ПФУ) або примусовим (за рішенням суду).
Окрім цього, в Україні пенсіонер зі середньою зарплатою та повним трудовим стажем може розраховувати на пенсію понад 5 тисяч гривень.
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Пенсійний фонд України (ПФУ)
Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.
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