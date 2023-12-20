Україна втратила не 1 мільярд доларів через блокаду кордону: Заява НБУ

Зменшення зовнішньої торгівлі України через страйк на пунктах пропуску може сягнути 1,5 мільярдів доларів.

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Україна втратила не 1 мільярд доларів через блокаду кордону / колаж: Главред, фото: УНІАН

Блокада кордонів України польськими перевізниками призвела до значного скорочення зовнішньої торгівлі України. У сумі за два місяці втрати можуть досягти понад півтора мільярда доларів. Про це повідомили у Національному банку України редакції РБК.

Згідно з оцінками НБУ, блокада пунктів пропуску в Західній Україні призвела до втрат:

експорт - 160 млн доларів

імпорт - 700 млн доларів

В цілому зовнішня торгівля постраждала на 860 млн доларів за листопад і на 620 млн доларів за грудень.

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Втрати в імпорті склали більший відсоток через його високу залежність від автоперевезень в порівнянні з експортом. Дані Держмитниці підтверджують цю інформацію наступними показниками: за 2023 рік автомобільні перевезення склали імпорту - 70%, експорту - 35%.

У НБУ також додали, що в листопаді втрати імпорту вдалося компенсувати завдяки іншим варіантам, наприклад - залізничними перевезеннями, експорту - завдяки новому морському коридору. Обсяг таких перевезень за листопад наблизився до найвищих значень перевезень по "зерновому коридору".

Однак є і хороші новини. Завдяки швидкій переорієнтації поставок пального по залізничній колії, нарощування експорту та імпорту по морському коридору і деяке ослаблення страйку на кордоні можуть посприяти зменшенню втрат експорту до 120 млн доларів, а імпорту до 500 млн доларів за місяць.

Блокада кордону з Україною

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники заблокували кордон з Україною. В результаті страйку польських перевізників на трьох прикордонних пунктах з боку Польщі стали спостерігатися труднощі в русі вантажівок.

11 грудня стало відомо, що рух вантажівок на польсько-українському кордоні розблоковано. Україні вдалося домовитися про розблокування польсько-українського кордону для руху вантажівок, яке тривало більше місяця.

Однак 18 грудня польські перевізник почали акцію протесту і заблокували рух вантажівок через пункт пропуску Дорогуськ-Ягодин знову. Про це заявив речник Держприкордонслужби України Андрій Демченко.

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