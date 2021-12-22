Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

Контракт Києва та Будапешта підписано на 3 місяці і буде продовжено у квітні 2022 року - ОДТСУ / Reuters

Україна і Угорщина підписали угоду, згідно з якою з 1 січня 2022 року Будапешт кожну добу постачатиме Києву до 8 мільйонів кубометрів газу. Українська держава вперше з 2014 року збільшує потужності для імпорту палива з Європи. Угода надасть доступ вітчизняним трейдерам до терміналу СПГ на хорватському острові Крк і дозволить відкрити нові канали доступу до газу. Договір підписано на 3 місяці і буде продовжено в квітні. У майбутньому передбачено збільшення обсягу постачань газу. Про це заявив директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що Київ вперше за 7 років прийняв рішення збільшити імпорт газу з Європи. Угода з Угорщиною почне діяти вже з початку наступного року.

"Оператор ГТС України і оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна", - сказав Макогон.

За його словами, на базі договору з Будапештом українська держава щодоби отримуватиме до 8 мільйонів кубометрів газу.

"Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн кубометрів газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, який є найбільшим споживачем газу", - додав Макогон.

Реклама

Також він уточнив, що контракт дозволить українським трейдерам отримати доступ до терміналу зрідженого природного газу на острові Крк у Хорватії і посприяє диверсифікації джерел постачань палива.

Керівник ОГТСУ додав, що разом з добовими потужностями зі Словаччини, які складають 27 мільйонів кубометрів, загальний обсяг імпорту газу до України з Європи складатиме 35 мільйонів кубічних метрів на добу.читайте такожМакогон заявив, що Україна постачає до Угорщини газ, і це не транзит з Росії

Угода наразі оформлена на три місяці. Контракт мають продовжити у квітні наступного року. Очікується, що обсяги постачань газу збільшуватимуться.

"Наразі угода укладається на тестові три місяці. За цей час ми з угорськими колегами плануємо узгодити і налаштувати всі технічні та операційні процеси, щоб продовжити її дію з квітня 2022 року і надалі збільшувати гарантовані потужності в цьому напрямку", - підкреслив Сергій Макогон.

Криза між Україною та Угорщиною через контракт з Газпромом

Угорщина в особі компанії і MVM Group та Росія в якості Газпрому 27 вересня оголосили про підписання 15-річного контракту на постачання газу Будапешту в обхід України. Угодою передбачено прокачування близько 3,5 мільярдів палива через Сербію і ще 1 мільярда кубічних метрів шляхом Австрії. Договір сторін може бути переглянуто через 10 років.

У керуючій компанії ГТС України 1 жовтня заявили, що Газпром зупинив постачання газу до Угорщини через Україну. Прокачування палива зупинилося незважаючи на домовленості щодо постачання обсягом 24,6 млн кубометрів на весь газовий рік. У компанії нагадали, що з цього дня набув чинності контракт Москви та Будапешта на постачання газу до Угорщини Турецьким потоком.

В Україні висловили невдоволення у зв'язку з підписанням газового контракту Угорщини з Газпромом. У Міністерстві закордонних справ заявили, що договір продиктований політикою і необґрунтований з економічної точки зору. Контракт небезпечний для відносин України та Угорщини і вигідний Кремлю.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що заяви Києва щодо газового контракту Будапешта і Москви є втручанням у внутрішні справи угорської держави. За його словами, угода відповідає інтересам Угорщини.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслював, що Київ має намір вжити рішучих заходів для захисту національних інтересів своєї держави у зв'язку з газовою угодою Угорщини з Газпромом.