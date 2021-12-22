УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

22 грудня 2021, 20:43

Українські трейдери отримають доступ до терміналу СПГ у Хорватії, що створить умови для відкриття нових каналів доступу до газу, сказав Сергій Макогон.

газ_транзит газу
Контракт Києва та Будапешта підписано на 3 місяці і буде продовжено у квітні 2022 року - ОДТСУ / Reuters

Україна і Угорщина підписали угоду, згідно з якою з 1 січня 2022 року Будапешт кожну добу постачатиме Києву до 8 мільйонів кубометрів газу. Українська держава вперше з 2014 року збільшує потужності для імпорту палива з Європи. Угода надасть доступ вітчизняним трейдерам до терміналу СПГ на хорватському острові Крк і дозволить відкрити нові канали доступу до газу. Договір підписано на 3 місяці і буде продовжено в квітні. У майбутньому передбачено збільшення обсягу постачань газу. Про це заявив директор компанії-оператора ГТС України Сергій Макогон.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook він розповів про те, що Київ вперше за 7 років прийняв рішення збільшити імпорт газу з Європи. Угода з Угорщиною почне діяти вже з початку наступного року.

"Оператор ГТС України і оператор ГТС Угорщини FGSZ уклали угоду про взаємодію щодо запровадження з 1 січня 2022 гарантованих потужностей для транспортування природного газу в напрямку Угорщина-Україна", - сказав Макогон.

false

За його словами, на базі договору з Будапештом українська держава щодоби отримуватиме до 8 мільйонів кубометрів газу.

"Угода дозволить фізично транспортувати щодоби до 8 млн кубометрів газу з Угорщини до України. Це, наприклад, як денний обсяг споживання газу Києвом, який є найбільшим споживачем газу", - додав Макогон.

Реклама

Також він уточнив, що контракт дозволить українським трейдерам отримати доступ до терміналу зрідженого природного газу на острові Крк у Хорватії і посприяє диверсифікації джерел постачань палива.

Керівник ОГТСУ додав, що разом з добовими потужностями зі Словаччини, які складають 27 мільйонів кубометрів, загальний обсяг імпорту газу до України з Європи складатиме 35 мільйонів кубічних метрів на добу.читайте такожМакогон заявив, що Україна постачає до Угорщини газ, і це не транзит з Росії

Угода наразі оформлена на три місяці. Контракт мають продовжити у квітні наступного року. Очікується, що обсяги постачань газу збільшуватимуться.

"Наразі угода укладається на тестові три місяці. За цей час ми з угорськими колегами плануємо узгодити і налаштувати всі технічні та операційні процеси, щоб продовжити її дію з квітня 2022 року і надалі збільшувати гарантовані потужності в цьому напрямку", - підкреслив Сергій Макогон.

Криза між Україною та Угорщиною через контракт з Газпромом

Угорщина в особі компанії і MVM Group та Росія в якості Газпрому 27 вересня оголосили про підписання 15-річного контракту на постачання газу Будапешту в обхід України. Угодою передбачено прокачування близько 3,5 мільярдів палива через Сербію і ще 1 мільярда кубічних метрів шляхом Австрії. Договір сторін може бути переглянуто через 10 років.

У керуючій компанії ГТС України 1 жовтня заявили, що Газпром зупинив постачання газу до Угорщини через Україну. Прокачування палива зупинилося незважаючи на домовленості щодо постачання обсягом 24,6 млн кубометрів на весь газовий рік. У компанії нагадали, що з цього дня набув чинності контракт Москви та Будапешта на постачання газу до Угорщини Турецьким потоком.

В Україні висловили невдоволення у зв'язку з підписанням газового контракту Угорщини з Газпромом. У Міністерстві закордонних справ заявили, що договір продиктований політикою і необґрунтований з економічної точки зору. Контракт небезпечний для відносин України та Угорщини і вигідний Кремлю.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто сказав, що заяви Києва щодо газового контракту Будапешта і Москви є втручанням у внутрішні справи угорської держави. За його словами, угода відповідає інтересам Угорщини.

Речник МЗС України Олег Ніколенко підкреслював, що Київ має намір вжити рішучих заходів для захисту національних інтересів своєї держави у зв'язку з газовою угодою Угорщини з Газпромом.

viber
газ постачання газу новини України новини Угорщини
Зараз ви переглядаєте новину «Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Успіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішимУспіх в грошах і кар'єрі: топ-5 знаків, для кого Новий рік 2022 буде найщасливішим Як змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедуриЯк змусити "жіноче щастя" рясно та пишно цвісти - влаштовуємо рослині SPA-процедури Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиГороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокуси Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадЗавалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопад Під Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зимуПід Новий рік може вдарити мороз до -30, а лютий буде затяжним: синоптик уточнив прогноз на зиму
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
21:59

Шмигаль перерахував загрози опалювального сезону

21:45

Нова зустріч Путіна і Байдена та "гарантії безпеки": у Кремлі вибухнули умовою на адресу СШАВідео

21:44

В Україні запроваджують бустерну дозу вакцини: для кого дозволилиВідео

21:28

Який овоч хороший в "будівництві" кісток-коментар вчених

21:18

2022 рік може стати останнім для пандемії коронавірусуПогляд

Реклама
21:04

Українські жінки зобов'язані стати на військовий облік: кого не візьмуть на роботу без документівВідео

20:43

Україна оголосила про контракт з Угорщиною в обхід Газпрому і різке зростання імпорту газу з Європи

20:37

Місяць Козерога: що потрібно зробити знакам Зодіаку, щоб залучити удачу і щастяВідео

20:35

Реанімація не допомогла: у Польщі помер зірка Танців з зірками

20:29

Українська блогерка відразу після розлучення показала публіці свого нового хлопця

19:58

Ультиматум Путіна НАТО і загроза ядерного удару: у Раді назвали причину атаки РосіїВідео

19:47

Дві області вимагають перейменування Росії

19:36

Надя Дорофєєва здивувала різкою зміною іміджуВідео

19:04

Чим небезпечні прямі переговори з терористами: експерти пояснили на прикладі Придністров'я

19:01

Загроза віялових відключень світла і планові ремонти: у Кабміні пояснили ситуаціюВідео

19:00

Ціни на продукти 2022: що подорожчає найбільше

18:57

Дружина футболіста Динамо засвітила пишний бюст у бікіні

18:51

Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітниківВідео

18:40

Прикмети на 23 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:26

У Рівному 7-класник жорстоко побив дівчинку в школі до струсу мозкуВідео

Реклама
18:20

Найгарніший нюдовий новорічний манікюр 2022, який пасуватиме під будь-яке святкове вбранняФотоВідео

18:07

Отелло і поруч не стояв: топ-5 чоловіків-ревнивців за знаком Зодіаку

17:58

Зірка Іронії долі зламала хребет

17:56

Україні загрожує нова хвиля COVID-19: у Зеленського назвали терміниВідео

17:32

1000 за вакцинацію: коли з'являться фізичні картки для отримання грошейВідео

17:31

Назвався лікарем і попросив роздягнутися: чоловік розбещував 7-річну дівчинку в шкільному туалетіВідео

17:02

Імплементація REMIT у повній версії є ризикованим кроком - експерти

16:58

РФ стягнула понад 100 тисяч військ до кордонів України: Данілов оцінив ймовірність наступу МосквиВідео

16:33

Ціни злетять до небес: в Україні подорожчає паливоВідео

16:25

Завалить снігом по пояс: в Україну йде сильний мороз та потужний снігопадВідео

15:49

Вчені виявили несподівану небезпеку неправильної ходьби

15:41

У Запорізькій області чоловік зарізав людину і возив тіло на велосипеді по містуВідео

15:37

"Погрожував зарізати бензокосою і бив дітей": 16-річна дівчина побила вітчима подруги, він помер

15:33

Поробки на Новий рік 2022 своїми руками: стильні ідеї в рік Тигра

15:31

"Слуга народу" обматюкав патрульних через зупинку його авто: з’явилося відео скандальних розбірокВідео

15:03

Смачніше ніж Олів'є: неймовірно простий і смачний салат на Новий рік 2022Відео

15:00

"Слуга народу" відірвалася від партії Порошенка: новий партійний рейтинг

14:37

Старий Новий Рік 2022: традиції, магія дня і чи буде додатковий вихідний

14:18

З Новим роком 2022 - листівки, картинки і душевні привітання

14:04

Прямі перемовини Зеленського з Путіним і США: Арахамія оголосив про сценарій щодо ДонбасуВідео

Реклама
13:52

"Є нюанси": Федоров розповів, коли і як за ковідну тисячу можна буде купити лікиВідео

13:21

Православний календар на січень 2022: важливі церковні свята і дати

13:17

Як правильно загадати бажання на Новий Рік 2022, щоб воно неодмінно збулося

13:00

Гороскоп на завтра 23 грудня 2021: Левам - неймовірний шанс, Терезам - гроші, Стрільцям - небезпечні спокусиВідео

12:54

Зміниться все - імідж, місце проживання, коханий: гороскоп на січень 2022 року для ТельцівВідео

12:48

Угода США та Росії з безпеки у Європі: Лавров назвав терміни початку перемовинВідео

12:20

Кинули на голови бетонну плиту: у Дніпрі компанія молодих людей жорстоко вбила двох безхатьків

12:14

У Києві за програмою Зеленського цілодобово і без вихідних добудовують Дарницький міст

12:04

Конституційний суд визнав законною заборону в Україні серіалів і фільмів з РФ

12:01

Як прикрасити ялинку в Новий рік 2022, щоб залучити удачу - стильні і незвичайні рішення в рік Тигра

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти