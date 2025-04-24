Україна зменшить свою залежність від імпорту картоплі: що сталося

Виробникам картоплі стане простіше організувати зберігання своєї продукції.

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Україна зменшить свою залежність від імпорту картоплі/ колаж: Главред, фото: unsplash.com

Коротко:

Будівництво картоплесховищ включили до програми Доступні кредити 5-7-9%

Це посприяє рівномірності постачань картоплі протягом року

Також зменшиться залежність від імпорту картоплі

Програму "Доступні кредити 5-7-9" було розширено – до неї включили будівництво картоплесховищ та овочесховищ.

Таке рішення нещодавно прийняли у Кабміні, повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

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"Відтепер агровиробники, що інвестують у будівництво овочесховищ і картоплесховищ, зможуть скористатися державною підтримкою у вигляді компенсації відсоткової ставки за кредитами – до 150 млн грн, як і підприємства тваринницької та переробної галузей", – зазначив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі (УАВК) Ольга Самойліченко переконана, що такий крок буде сприяти рівномірності постачань картоплі упродовж року, а також зменшить залежність від імпорту картоплі та дозволить виробникам розвивати власні лінії доробки та переробки картоплі, пише Агропортал.

Згідно з даними УАВК, загальна мінімальна потреба в картоплесховищах становить 300 тис. тонн.

"Найголовніший ефект полягає в підтримці українського виробника картоплі, який в складний час війни зможе скористатися пільговими умовами та побудувати власне сховище в зручному для господарства місці, яке повністю відповідатиме його потребам: контейнерне (для зберігання насіннєвої картоплі), підлогове (для зберігання картоплі на переробку, наприклад, для виробництва чіпсів). Виробник картоплі матиме змогу не продавати її "з поля", а контрактувати під переробку за більш вигідною ціною, забезпечивши собі фінансову стабільність, – зазначила Самойліченко.

Раніше міністр аграрної політики та сільського господарства Віталій Коваль закликав бізнес інвестувати в овочесховища. Він наголошував, що 35% українських овочів не попадають на стіл споживачу, тому що "псуються по дорозі".

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, ціни почнуть істотно знижуватися – українцям сказали, коли подешевшають продукти. Зараз в Україні ціна зростає саме на дешевий сегмент продуктів.

Також раніше повідомлялося, що ціни на популярні продукти різко зменшились. Серед лідерів здешевшання – популярний овоч, ціна на який знизилась на 32 гривні.

Нагадаємо, ціна зросла у 2,5 рази – в Україні стрімко дорожчає базовий овоч. Невід'ємний інгредієнт борщу тепер не такий доступний, як раніше.

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