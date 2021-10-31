Пенсії в Україні суттєво зростуть: кому і скільки додадуть

Пенсії в Україні / УНІАН

В Україні збираються кардинально змінити підхід до призначення пенсії через втрату годувальника згідно з "військовим" закону № 2262, внаслідок чого розмір виплати істотно підвищиться.

В уряді пропонують робити такі виплати кожному члену сім'ї, який втратив працездатність.

Законопроектом пропонується встановити такі розміри пенсій членам сім'ї загиблого (померлого) годувальника:

Батькам (одному з батьків), дружині (чоловікові), які досягли пенсійного віку , а також одному непрацездатному члену сім'ї - крім (батьків, дружини/чоловіка) – у розмірі 70% доходу годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, але не менше 2 розмірів мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз один розмір становить 1854 грн, а з 1 грудня - 1934 грн).

, а також одному непрацездатному члену сім'ї - крім (батьків, дружини/чоловіка) – у розмірі 70% доходу годувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, але не менше 2 розмірів мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (зараз один розмір становить 1854 грн, а з 1 грудня - 1934 грн). Якщо в сім'ї є двоє і більше непрацездатних членів сім'ї (крім батьків, чоловіка/дружини), то кожному і них належить по 50% доходу загиблого (померлого) годувальника, але не менше 2 розмірів мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

(крім батьків, чоловіка/дружини), то кожному і них належить по 50% доходу загиблого (померлого) годувальника, але не менше 2 розмірів мінімального прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. До інших непрацездатних членів сім'ї (крім батьків, дружини/чоловіка) закон № 2262 відносить дітей, онуків, сестру/брата, якщо вони не досягли 18 років, або незалежно від віку, якщо вони є особами з інвалідністю (за умови, що у них немає працездатних батьків).

Зараз діє норма, згідно з якою право на пенсію в розмірі 70% зарплати має лише один член сім'ї, який втратив працездатність, а якщо таких двоє і більше – то пенсія призначається в розмірі 90% доходу годувальника на всіх, і розподіляється між членами з таким розрахунком, щоб кожному дісталося не менше 40%.

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Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, він розроблений за результатами зустрічі президента України з представниками сімей захисників, де, в тому числі, обговорювалися питання щодо пенсійного забезпечення членів сімей загиблих добровольців, які брали участь в АТО та ООС.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

Як повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня. В Україні відклали обов'язкове переведення виплат пенсії.