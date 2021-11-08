Чи можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком: у ПФУ дали відповідь

Чи можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком / УНІАН

Українці часто задаються питанням - за яких умов можна перейти з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Як роз'яснили в Пенсійному фонді, тут має значення, чи працювала людина після призначення йому пенсії по інвалідності і чи був він офіційно працевлаштований.

У розглянутому прикладі звернувся до Фонду пенсіонер повідомив, що пенсію по інвалідності йому призначили в 2018 році, і тоді йому нарахували 26 років 4 місяці страхового стажу. Однак заявник продовжував працювати і з травня 2019 року придбав не менше 2 років і 3 місяці страхового стажу, причому роботодавець платив за нього єдиний соціальний внесок.

Цей стаж буде врахований при зверненні за переведенням на пенсію за віком, тому загальний стаж заявника складе 28 років 7 місяців, що цілком достатньо для призначення пенсії за віком після досягнення ним 60 років у 2021 році.

Крім того, робота в період отримання пенсії по інвалідності не тільки дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років, а й дає законні підстави для обчислення зарплати із застосуванням показника середньої заробітної плати, який враховується саме для призначення пенсій вперше — за три роки, що передують року призначення пенсії за віком.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що субсидії, пенсії та соціальні виплати можна буде оформити виключно через смартфон з мобільним додатком "Дія". Про це заявив керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Баник.

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