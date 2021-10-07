"Стануть доступними багато соціальних послуг": у Мінцифрі анонсували глобальне оновлення "Дії"

Всього в Україні близько 2500 послуг / УНІАН

У додатку "Дія"для українців стануть доступними багато соціальних послуг. На цей час на порталі "Дія" доступно понад 70 електронних послуг.

Як розповів в інтерв'ю для Главреда керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі Мстислав Банік, ряд нововведень панірується запустити цієї осені.

"Зараз у нас є послуги для бізнесу, восени стануть доступними багато соціальних послуг. У тому числі сподіваємося, що вдасться реалізувати субсидії, пільги, послуги для ветеранів, матерів-одиначок і в цілому можна буде вважати, що переважна більшість тем з життєвих ситуацій людини буде закрита", — зазначив Банік.

Також він підкреслив, що на цей час на порталі "Дія" доступно понад 70 електронних послуг, а в мобільному додатку доступні 12 цифрових документів.

Читайте такжеНова функція" Дії": українців почнуть сповіщати, якщо хтось захоче взяти кредит без їхнього відома"Деякі, як, наприклад, заміна водійського посвідчення, є тільки в мобільному, тому що це коротко, зручно і є водійські документи. Тобто в цілому ми дійшли десь до 80 послуг. Сказати точно, скільки послуг становить 100% в Україні складно, тому що у зв'язку з децентралізацією, є особливості - трапляється, що на місцях одна і та ж послуга може називатися по-різному", — пояснив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифрі.

Також Банік розповів про складнощі, з якими стикаються українці в отриманні різних послуг.

"Всього в Україні близько 2500 послуг. Є такі масові, як субсидія, яку отримують 1,5 млн осіб на рік, а є послуги, які отримує дві сотні людей на рік. Трапляються і ситуації, коли одна і та ж послуга в 10 регіонах може називатися по-різному і з цим є певні складнощі, тому що немає єдиного каталогу послуг", — підсумував Мстислав Банік.