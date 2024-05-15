Пільги отримають не всі: Польща готує новий "сюрприз" для українців

У Польщі найближчими місяцями хочуть запровадити нову систему, яка дозволить перевіряти перебування українців та миттєво призупиняти пільги для тих, хто виїхав до іншої країни, заявив заступник голови польського МВС Мацей Дущик у Сеймі, передає portalsamorzadowy.pl.
"У зв’язку з тим, що закон є тимчасовим – до кінця вересня 2025 року, ми маємо змогу дуже швидко налагодити ІТ-систему, яка перевірятиме перебування в Польщі за системою ZUS (Управління соціального страхування – ред). Ми винайшли систему, яку хочемо запровадити найближчими місяцями, щоб відповісти на виклик, пов’язаний із усіма іноземцями, які отримують пільги в Польщі", – сказав чиновник.
Він також наголосив, що запровадження комплексної системи дозволить негайно призупинити пільги для будь-якого іноземця, який отримує їх у Польщі, коли він або вона виїжджає в іншу країну.
"Ми очікуємо великої економії, тому що таких людей тут багато", - підсумував Мацей Дущик.
Управління соціального страхування Польщі
Управління соціального страхування (пол. ZUS) - це польська державна організація, відповідальна за питання соціального страхування, яка діє з 1934 року. ZUS (читається ЗУС) контролюється Міністерством праці та соціальної політики Польщі. ZUS має організаційні підрозділи, до складу яких входять: філії, інспекції та виїзні відділення. Національна мережа підрозділів ZUS включає 325 підрозділів, з них 43 - філії, 216 - інспекції та 66 - місцеві відділення, повідомляє Вікіпедія.
Перебування українців в Польщі - що відомо?
Раніше у Польщі зазначали, що не будуть захищати чоловіків-ухилянтів на території Польщі і готові допомогти Україні повернути їх у разі офіційного звернення.
Наразі Україна не зверталась до Польщі з проханням повернути українських чоловіків призовного віку на батьківщину.
Відомо і те, що міністерство науки і вищої освіти Польщі має проаналізувати ситуацію з українськими студентами, які перебувають у країні, на фоні прийняття в Україні закону про мобілізацію та обмежень для українських чоловіків.
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