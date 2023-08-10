Скільки українцям доведеться платити за світло восени: чи зміниться що-небудь

Українці у вересні (і далі до кінця опалювального сезону) платитимуть за електрику за тарифом 2,64 грн за кіловат-годину, повідомляють у Кабміні.

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Ціна електрики не зміниться як мінімум до кінця опалювального сезону наступного року, кажуть у Міненерго / колаж Главред, фото УНІАН

Українці у вересні платитимуть за електрику за нинішнім тарифом - 2,64 грн за кіловат-годину. Про це повідомляється на офіційному порталі Кабміну з посиланням на слова керівника Міненерго Германа Галущенка.

За його словами, ціна електрики не зміниться як мінімум до кінця опалювального сезону в наступному році.

Як йдеться в заяві Кабміну, рішення про підвищення тарифу прийняли в червні і діяти нова ціна буде як мінімум до квітня наступного року. А ось подальший перегляд цін буде залежати від цілого ряду факторів ‒ в тому числі від ситуації в енергетичній сфері.

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Саме підвищення тариф електрики для населення Галущенко називає вимушеним заходом. Мета, за його словами, полягала в необхідності отримати додаткові кошти на ремонт енергосистеми, яка була значним чином пошкоджена під час атак російських окупантів.

"Всі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію і підтримати генерацію", – підсумував він.

Підвищення тарифу на електроенергію в Україні

Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.

За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.

З червня 2023 року тариф встановився на рівні 2,64 грн за кіловат-годину.

До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)

"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.

Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.

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