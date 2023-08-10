Скільки українцям доведеться платити за світло восени: чи зміниться що-небудь

Українці у вересні платитимуть за електрику за нинішнім тарифом - 2,64 грн за кіловат-годину. Про це повідомляється на офіційному порталі Кабміну з посиланням на слова керівника Міненерго Германа Галущенка.
За його словами, ціна електрики не зміниться як мінімум до кінця опалювального сезону в наступному році.
Як йдеться в заяві Кабміну, рішення про підвищення тарифу прийняли в червні і діяти нова ціна буде як мінімум до квітня наступного року. А ось подальший перегляд цін буде залежати від цілого ряду факторів ‒ в тому числі від ситуації в енергетичній сфері.
Саме підвищення тариф електрики для населення Галущенко називає вимушеним заходом. Мета, за його словами, полягала в необхідності отримати додаткові кошти на ремонт енергосистеми, яка була значним чином пошкоджена під час атак російських окупантів.
"Всі розрахунки показували: ми не зможемо максимально відновити систему до наступної зими. І, відповідно, провести наймасштабнішу ремонтну кампанію і підтримати генерацію", – підсумував він.
Підвищення тарифу на електроенергію в Україні
Нагадаємо, раніше в Міненерго анонсували підвищення тарифів на електрику. З такою заявою виступив заступник керівника відомства Фарід Сафаров.
За словами чиновника, головна причина підвищення тарифів на світло – брак грошей для відновлення енергосистеми після ударів російських окупантів та її підготовки до зимового періоду 2023/2024 років.
З червня 2023 року тариф встановився на рівні 2,64 грн за кіловат-годину.
До того в Україні заявили про плани підвищити для українців тарифи на газ та електроенергію. Про це йдеться в офіційному меморандумі влади країни до керівництва Міжнародного валютного фонду (МВФ)
"Ми твердо віддані реалізації своєчасної і амбітної програми реформ, спрямованих на вирішення давніх структурних проблем в енергетичному секторі, які посилилися війною", — повідомлялося в тексті.
Експерт Олександр Харченко зазначив, що підвищення тарифу призведе до того, що в середньому платити за світло доведеться 150-250 гривень.
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