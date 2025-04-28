Скільки витрачають на війну Україна і Росія: в інституті SIPRI підрахували

Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів.

https://glavred.net/economics/skolko-tratyat-na-voynu-ukraina-i-rossiya-v-institute-sipri-podschitali-10659731.html Посилання скопійоване

Скільки витрачають на війну Україна і Росія / Колаж: Главред, фото: DGA Missile Trials, Facebook/kpszsu

Коротко:

Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році

Росія значно збільшила свої військові витрати

Військові витрати в Європі зросли на 17 відсотків: до 693 мільярдів доларів, ставши основним фактором глобального зростання у 2024 році. Про це йдеться у звіті інституту SIPRI.

Зазначається, що оскільки повномасштабна війна в Україні триває з 2022 року, військові витрати продовжують зростати на всьому континенті, внаслідок чого європейські військові витрати перевищили рівень, зафіксований наприкінці Холодної війни. Усі європейські країни збільшили свої військові витрати у 2024 році, за винятком Мальти.

відео дня

Загальні військові витрати України зросли на 2,9 відсотка і досягли 64,7 мільярда доларів, що еквівалентно 43 відсоткам витрат Росії. Україна у 2024 році мала найбільше військове навантаження серед усіх країн, що становило 34 відсотки ВВП.

Військові витрати Росії досягли оціночних 149 мільярдів доларів у 2024 році, що на 38 відсотків більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015 році. Це склало 7,1 відсотка ВВП Росії і 19 відсотків усіх державних витрат Росії.

"Росія знову значно збільшила свої військові витрати, збільшивши розрив у витратах з Україною. Наразі Україна спрямовує всі свої податкові надходження на свої військові потреби. У такому обмеженому фіскальному просторі Україні буде складно продовжувати збільшувати свої військові витрати", - сказав Дієго Лопес да Сілва, старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI.

Важливо, що кілька країн Центральної та Західної Європи зіткнулися з безпрецедентним зростанням своїх військових витрат у 2024 році, оскільки вони реалізували нові зобов'язання щодо витрат і масштабні плани закупівель. Військові витрати Німеччини збільшилися на 28 відсотків і досягли 88,5 мільярда доларів, що зробило її найбільшим витратодавцем у Центральній і Західній Європі та четвертим за величиною у світі. Військові витрати Польщі зросли на 31 відсоток до 38,0 мільярдів доларів у 2024 році, що становить 4,2 відсотка ВВП Польщі.

"Уперше після возз'єднання Німеччина стала найбільшим військовим спонсором у Західній Європі, що стало можливим завдяки спеціальному оборонному фонду в розмірі 100 мільярдів євро, оголошеному 2022 року. Останні політичні заходи, прийняті в Німеччині та багатьох інших європейських країнах, свідчать про те, що Європа вступила в період високих і зростаючих військових витрат, які, ймовірно, продовжаться в доступному для огляду майбутньому", - сказав науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Лоренцо Скараццато.

Допомога Україні від інших держав - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкрив плани щодо допомоги Україні з боку Берліна на засіданні у форматі "Рамштайн". До нового пакету, зокрема, входитимуть 4 зенітно-ракетні комплекси IRIS-T з 300 керованими ракетами, 300 розвідувальних дронів, 30 керованих ракет для Patriot тощо.

Нагадаємо, Велика Британія підтримає відправку Німеччиною ракет Taurus в Україну. Позиція Лондона може також слугувати додатковим сигналом підтримки новообраному канцлеру Фрідріху Мерцу.

Нагадаємо, під час Мюнхенської конференції з безпеки Фрідріх Мерц заявив, що не відмовлятиметься від політики, яку він декларував минулого року, ще до початку дострокової виборчої кампанії. За його словами, Німеччина може почати постачання Україні далекобійних ракет Taurus за певних умов.

Читайте також:

Що таке SIPRI SIPRI - Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (англ. Stockholm International Peace Research Institute - SIPRI) - шведський аналітичний центр, що займається вивченням проблем миру та конфліктів, передусім, питань контролю над озброєннями та роззброєння. З 1969 року випускає щорічник. SIPRI фінансується за допомогою грантів, що виділяються переважно шведським урядом. Також Інститут шукає фінансову підтримку в інших організацій і незалежних фондів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред