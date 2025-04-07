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Сотні мільйонів євро на артснаряди: Норвегія оголосила про потужну допомогу Україні

Олексій Тесля
7 квітня 2025, 23:50
25
Артилерійські снаряди є передумовою визвольної боротьби України проти РФ, кажуть в Осло.
Снаряд
Норвегія підтримує військову допомогу Україні / Колаж: Главред, Фото: скріншот

Головне:

  • Норвегія виділяє гранти на "чеську ініціативу"
  • Осло також підтримає механізм фінансування European Peace Facility

Норвегія виділяє 4 млрд норвезьких крон (близько 332 млн євро) у вигляді грантів на "чеську ініціативу" для закупівлі артилерійських боєприпасів у 2025 році.

Також Осло виділяє 1 млрд норвезьких крон (близько 83 млн євро) - на механізм фінансування European Peace Facility (EPF), повідомив урядовий сайт Норвегії.

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"Норвегія виділяє 4 мільярди норвезьких крон у вигляді грантів на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України у 2025 році. Крім того, Норвегія виділяє 1 мільярд норвезьких крон на механізм фінансування European Peace Facility (EPF)", - ідеться в повідомленні.

"Артилерійські снаряди є передумовою визвольної боротьби України проти російських загарбників. Тому також важливо, щоб Норвегія сприяла поповненню українських запасів боєприпасів. Це велика потреба, яку українці чітко доносять до нас, і над якою разом працюють європейські країни", - сказав прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, якого цитує пресслужба уряду.

Зазначається, що прем'єр-міністр Норвегії, який перебуває у Брюсселі, обговорюватиме підтримку України з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

"ЄС і Норвегія мають тісну співпрацю щодо військової допомоги Україні. І грант EPF, і наша спільна підтримка чеської ініціативи щодо боєприпасів ще раз підкреслюють, що Європа підтримує Україну", - сказав Стере.

Що відомо про допомогу Норвегії Україні

Раніше Норвегія підтримала придбання боєприпасів для України у норвезьких виробників у співпраці з іншими країнами Північної Європи, а також передавала снаряди зі своїх складів і поділилася технологіями, щоб снаряди можна було виробляти в Україні за ліцензією.

На початку березня в Норвегії домовилися про збільшення допомоги Україні у 2025 році на 50 мільярдів норвезьких крон - до 85 мільярдів норвезьких крон.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Німеччина поставить Україні масштабний пакет військової допомоги, який включає бронетехніку і засоби ППО. Серед основних позицій - 22 танки Leopard 1, 25 бойових машин піхоти Marder і зенітно-ракетна система Iris-T SLM/SLS.

Нагадаємо, Швеція оголосила про надання Україні рекордного пакета військової допомоги на суму 13,5 мільярда шведських крон (1,25 мільярда доларів). Пакет включає фінансування виробництва ракет і безпілотників в Україні, подвоєння кількості бойових катерів CB 90 і протитанкового озброєння, а також підтримку оборонної промисловості.

Як повідомляв Главред, ЄС готує новий пакет військової допомоги для України на суму щонайменше 6 млрд євро, який може зрости до 10 млрд.

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Що таке артилерійські снаряди?

Артилерійський снаряд - основний елемент артилерійського пострілу, призначений для ураження цілей. Снаряд характеризується потужністю вибуху, далекобійністю, безпекою при стрільбі, стійкістю при зберіганні, пише Вікіпедія.

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