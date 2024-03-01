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Скільки максимум грошей можна зняти в банкоматі: які ліміти встановив Нацбанк

Дмитро Відоменко
1 березня 2024, 17:11
Українці можуть знімати зі своїх рахунків доволі великі суми через банкомати - проте не безмежні і далеко не завжди.
Приватбанк, деньги
Скільки максимум грошей можна зняти в банкоматі? / колаж УНІАН

Українці можуть знімати зі своїх рахунків відносно великі суми грошей через банкомати - однак і тут є ліміти. Річ у тім, що після початку повномасштабної війни на зняття готівки було встановлено ліміти - щоб уникнути виникнення її дефіциту, повідомляють у Національному банку.

При цьому єдиного ліміту для всіх банків немає - кожен із них встановлює власний. Наприклад, ПриватБанк дозволяє зняти 20 тисяч грн за раз. При цьому наступного разу таку операцію можна буде провести тільки через три години.

Ощадбанк дозволяє знімати не більше 50 тисяч грн на добу. Кількість підходів до банкомату при цьому не обмежується - знімати можна різні суми, однак перевищити добовий ліміт не вдасться.

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Де ще можна зняти готівку

Крім банкоматів, зняти готівку українці можуть також у відділеннях банків. А також у:

  • аптеках;
  • магазинах;
  • на заправках.
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Що таке Національний банк України?

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Проблеми в українців із ПриватБанком

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ПриватБанк заблокував рахунки клієнта, вимагаючи ідентифікувати особу. Чоловік назвав такі дії знущанням, оскільки всі його дані відомі співробітникам банку.

Також повідомлялося, що клієнт ПриватБанку зіткнувся з проблемою - разом із курсом долара у нього підвищувалися відсотки за кредитом. Чоловік розповів, що у нього був валютний кредит у банку на купівлю авто під заставу цього авто. У підсумку транспортний засіб йому довелося повернути банку.

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