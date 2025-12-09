Несподівані нарахування: чому українцям доводиться платити за чужі борги

Часто це трапляється під час купівлі нерухомості, коли на нових власників можуть перейти зобов’язання попередніх власників.

Під час купівлі житла на вторинному ринку українці все частіше стикаються з неприємною проблемою — нарахуванням боргів за комунальні послуги, які залишили попередні власники.

У деяких випадках новим господарям доводиться сплачувати рахунки, до яких вони не мають жодного стосунку, повідомляє "ГазПравда".

Чому виникають "старі" борги

Якщо перед укладенням угоди не перевірити фінансовий стан об’єкта, борги за газ, воду чи електроенергію можуть автоматично "переїхати" разом із квартирою. Юристи наголошують: у договорі купівлі-продажу обов’язково потрібно прописати, що новий власник не несе відповідальності за попередні зобов’язання. Це — ключовий пункт, який захищає покупця від зайвих витрат і можливих суперечок із постачальниками послуг.

Після завершення угоди новому власнику слід одразу переоформити особовий рахунок у відповідних комунальних службах.

Які документи потрібні для відкриття особового рахунку

Для оформлення нового рахунку знадобляться:

паспорт та РНОКПП;

технічний паспорт на житло;

документ, що підтверджує право власності;

фото лічильника;

довідка з ЦНАП про склад сім’ї.

Якщо в помешканні немає лічильника, необхідно надати виписку з державного реєстру речових прав — це підтвердить право власності та допоможе уникнути автоматичного нарахування боргів попередніх мешканців.

Навіщо контролювати стан лічильників

Згідно з вимогами Мінекономіки, усі газові лічильники мають проходити регулярну повірку. Якщо прилад не перевірено вчасно, його показання не враховуються, а споживачу нараховують оплату за нормативами. У більшості випадків це означає суттєві переплати.

Крім того, відсутність актуальної повірки може стати перешкодою для отримання субсидій чи компенсацій — постачальник газу вимагатиме чинні показання для коректного розрахунку.

Фахівці радять уважно стежити за термінами повірки та заздалегідь звертатися до сервісних компаній для перевірки або заміни лічильника. Це дозволить уникнути фінансових ризиків і забезпечить коректне нарахування комунальних платежів.

Згідно з прогнозами експерта із соціальної політики Андрія Павловського, у проєкті бюджету на 2026 рік уряд планує суттєве збільшення комунальних тарифів за одночасного зниження обсягів підтримки населення. Зокрема, очікується зростання цін на газ на 15%, а на електроенергію - на 20%. При цьому обсяг фінансування житлових субсидій буде скорочено на 7,2%.

Раніше Главред розповідав, що з нового року більшість українських родин, які користуються послугами "Нафтогазу" (а це майже 98% усіх абонентів країни), продовжать отримувати газ за незмінним тарифом - 7,96 грн за кубометр.

За даними Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг, плату за доставку газу нараховують усім абонентам без винятку. Це стосується і пенсіонерів, незалежно від обсягів споживання.

Крім того, станом на середину вересня в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, а порівняно із січнем 2021 року - це більше, ніж удвічі.

