Цукор рекордно подорожчає: українців шокували прогнозом зльоту цін

/ УНІАН

Через подорожчання газу в Україні виробники прогнозують різке підвищення вартості харчової продукції, в тому числі на цукор.

Як зазначає директор Науково-практичного центру бурякоцукрової промисловості Олександр Коротинський, цукропереробна галузь показує негативну рентабельність вже не перший рік, повідомляє Ubr.ua.

Експерт не виключив, що ціни на цукор найближчим часом зростуть на 30-35%.

Він пояснив, що частка газу в собівартості виробництва цукру досягає 70%.

За словами експерта, сьогодні робота багатьох підприємств цукрової галузі виявляється збитковою.

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Як приклад він навів дані асоціації Харківцукор. В області наприкінці 2021 року (в період початку виробництва цукру після збирання буряків) в регіоні замість 34 заводів запустили виробництво тільки 28 підприємств.

Фахівці впевнені, що в 2022 році галузь очікує ще більш сумне майбутнє. І це в масштабах всієї країни досить сумно: цукрові заводи в сезон забезпечують місцями до 20 тис. працівників і надають до 100 тис. робочих місць в суміжних галузях, щорічно сплачуючи значні податки.

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Раніше повідомлялося про те, що найближчим часом в Україні очікується збільшення цін на цукор. Така тенденція, на думку експертів, буде спостерігатися в найближчому майбутньому.

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