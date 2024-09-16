Гранти на оплату навчання вже з'явилися у 'Дії': як студенти можуть отримати гроші

Cтуденти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання, розповів Михайло Федеоров.

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У "Дії" з’явилися гранти на навчання для студентів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Українські студенти, які вступили на контракт, вперше уперше отримають грант на навчання у застосунку "Дія". Він часково або повністю покриє вартість навчання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію", - заявив він.

Хто може отримати грант

Гранти доступні для студентів, що які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

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Студенти, які склали НМТ мінімум з двох предметів, можуть отримати:

На 150 балів – грант у розмірі 15 000+ грн.

На 170 балів – грант у розмірі 25 000+ грн.

Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта спеціальності. Наприклад, для спеціальності "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт становить 1,5, тому сума гранту зросте в 1,5 рази.

Як отримати грант в "Дії"

Федоров наголосив, що студенти не отримають гроші фізично, але матимусть сертифікат у "Дії". Щоб отримати грант, спершу студентам потрібно оновити застосунок.

У переліку документів знайдіть "Сертифікат на навчання"; Натисніть "Отримати грант"; Активуйте грант "Дія.Підписом" з 15 вересня до 5 листопада. "Дія" сповістить про надходження грошей до університету.

"Для університету грант — це стимул розвиватися, змінювати підхід, набирати якісний викладацький склад та боротися за студентів. А здорова конкуренція — шлях до розвитку", - додав міністр.

Що таке "Дія"? "Дія" — це застосунок в якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні.

Нововведення у застосунку "Дія" - останні новини

Нагадаємо, державному застосунку "Дія" тепер можна знайти електронні копії документів про освіту, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також у "Дії" можна оформити житлові субсидії. За словами Федорова, час подання заяви займе лише 10 хвилин.

Як повідомляв Главред, нещодавно у застосунку з'явилася можливість шлюбу. Українці відтепер можуть одружуватися і виходити заміж у застосунку "Дія" в кілька кліків.

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