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Гранти на оплату навчання вже з'явилися у "Дії": як студенти можуть отримати гроші

Руслана Заклінська
16 вересня 2024, 12:52
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Cтуденти, які вступили на контракт, цьогоріч уперше отримають грант, який покриватиме частину або всі витрати протягом навчання, розповів Михайло Федеоров.
Гранти на оплату навчання вже з'явилися у 'Дії': як студенти можуть отримати гроші
У "Дії" з’явилися гранти на навчання для студентів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Українські студенти, які вступили на контракт, вперше уперше отримають грант на навчання у застосунку "Дія". Він часково або повністю покриє вартість навчання. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Історія з грантами революційна для нашої системи освіти, вона дасть студентам свободу, а університетам мотивацію", - заявив він.

Хто може отримати грант

Гранти доступні для студентів, що які навчаються за денною або дуальною формою на бакалавра чи магістра медичного, ветеринарного або фармацевтичного напрямків.

відео дня

Студенти, які склали НМТ мінімум з двох предметів, можуть отримати:

  • На 150 балів – грант у розмірі 15 000+ грн.
  • На 170 балів – грант у розмірі 25 000+ грн.

Сума гранту може бути більшою залежно від коефіцієнта спеціальності. Наприклад, для спеціальності "Освіта / Педагогіка" коефіцієнт становить 1,5, тому сума гранту зросте в 1,5 рази.

Як отримати грант в "Дії"

Федоров наголосив, що студенти не отримають гроші фізично, але матимусть сертифікат у "Дії". Щоб отримати грант, спершу студентам потрібно оновити застосунок.

  1. У переліку документів знайдіть "Сертифікат на навчання";
  2. Натисніть "Отримати грант";
  3. Активуйте грант "Дія.Підписом" з 15 вересня до 5 листопада.
  4. "Дія" сповістить про надходження грошей до університету.

"Для університету грант — це стимул розвиватися, змінювати підхід, набирати якісний викладацький склад та боротися за студентів. А здорова конкуренція — шлях до розвитку", - додав міністр.

Що таке "Дія"?

"Дія" — це застосунок в якому усі потрібні документи в одному місці, у вашому смартфоні.

Нововведення у застосунку "Дія" - останні новини

Нагадаємо, державному застосунку "Дія" тепер можна знайти електронні копії документів про освіту, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Також у "Дії" можна оформити житлові субсидії. За словами Федорова, час подання заяви займе лише 10 хвилин.

Як повідомляв Главред, нещодавно у застосунку з'явилася можливість шлюбу. Українці відтепер можуть одружуватися і виходити заміж у застосунку "Дія" в кілька кліків.

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