За сьогодні РФ збідніла в 2 рази. Протягом тижня збідніють у три - як помирає економіка Росії

Економічні санкції, накладені на РФ, все більше ізолюють країну-агресора
Олег Гетман, економіст і фахівець Експертної економічної платформи повідомляє: "За сьогоднішній день росіяни збідніли приблизно в два рази. Протягом тижня вони умовно збідніють в три рази. Якщо раніше ВВП у них було 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів".
І це, за прогнозом фахівців, лише початок наслідків, які очікують економіку Росії після введених проти неї санкцій від США, Великобританії, ЄС, Канади та ін.
Які санкції наклали на Росію
- Блокування експорту технологій, що обмежить здатність Росії розвивати військовий і аерокосмічний сектор
- Санкції на найбільші російські банки
- Санкції проти олігархів і еліти, в тому числі і проти Путіна, Лаврова і їх поплічників
- Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном
- Заморожені 40% золотовалютних резервів
- Будь-які операції з Центробанком заборонені.
Кількість санкцій зростає в геометричній прогресії.
З чим вже зіткнулися росіяни?
Обвал рубля - курс в Російський обмінниках досягає 200 рублів (ще в середині лютого було 75). Імпортні товари вже подорожчали на 20-30% відсотків.
Обвал акцій російських компаній - їхні активи заморожені за кордоном, а будь-які операції - заборонені. Так Сбербанк обвалився на 75%, TCS Group (Тінькофф банк) - на 78%, Газпром - на 60%, НОВАТЕК - на 54%, РосНефть - на 45,5 %.
Заморожування резервів - активи золотовалютного фонду РФ (близько 640 млрд доларів) потрапили під санкції міжнародних партнерів України. Через це Центробанк не може вийти на ринок і продати валюту.
Відключення від SWIFT - міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів, користувачами якої є понад 300 топових російських банків і організацій.
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