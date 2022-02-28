За сьогодні РФ збідніла в 2 рази. Протягом тижня збідніють у три - як помирає економіка Росії

Як санкції вже відбилися на економіці РФ / Reuters

Олег Гетман, економіст і фахівець Експертної економічної платформи повідомляє: "За сьогоднішній день росіяни збідніли приблизно в два рази. Протягом тижня вони умовно збідніють в три рази. Якщо раніше ВВП у них було 1,4 трильйона доларів, то за день він скоротився умовно до 800 мільярдів".

І це, за прогнозом фахівців, лише початок наслідків, які очікують економіку Росії після введених проти неї санкцій від США, Великобританії, ЄС, Канади та ін.

Які санкції наклали на Росію

Блокування експорту технологій, що обмежить здатність Росії розвивати військовий і аерокосмічний сектор

Санкції на найбільші російські банки

Санкції проти олігархів і еліти, в тому числі і проти Путіна, Лаврова і їх поплічників

Санкцій проти найбільших компаній та уряду: вони не можуть залучати інвестиції за кордоном

Заморожені 40% золотовалютних резервів

Будь-які операції з Центробанком заборонені.

Кількість санкцій зростає в геометричній прогресії.

З чим вже зіткнулися росіяни?

Обвал рубля - курс в Російський обмінниках досягає 200 рублів (ще в середині лютого було 75). Імпортні товари вже подорожчали на 20-30% відсотків.

Обвал акцій російських компаній - їхні активи заморожені за кордоном, а будь-які операції - заборонені. Так Сбербанк обвалився на 75%, TCS Group (Тінькофф банк) - на 78%, Газпром - на 60%, НОВАТЕК - на 54%, РосНефть - на 45,5 %.

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Заморожування резервів - активи золотовалютного фонду РФ (близько 640 млрд доларів) потрапили під санкції міжнародних партнерів України. Через це Центробанк не може вийти на ринок і продати валюту.

Відключення від SWIFT - міжнародної міжбанківської системи передачі інформації та здійснення платежів, користувачами якої є понад 300 топових російських банків і організацій.

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