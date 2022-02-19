Різке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цін

Виробники стверджують, що на подорожчання впливає зростання цін на газ, який впливає на всі галузі.
В Україні очікується зростання цін на горілку і вино. Виробники горілки ще з минулого року хочуть підвищити ціни.
Це відбувається на тлі зростання споживання алкогольних напоїв, чомуне в останню чергу сприяють пандемія і карантинні обмеження. Залишаючись вдома, люди вживають частіше. Особливо ця тенденція проявилася в зростанні попиту на вино, зокрема на ігристе і низькоградусний бренді, йдеться в матеріалі 112ua.tv.
Нова ціна на горілку і вино
У матеріалі наголошується, що "біленька" може подорожчати в середньому на 7 грн за півлітра.
У той же час вартість вітчизняного вина, яке все ще дешевше імпортного, зросте в середньому на 15-20%, скоротивши розрив із зарубіжною продукцією.
Причина подорожчання алкоголю
Виробники стверджують, що на подорожчання впливає зростання цін на газ, який впливає на всі промислові галузі в Україні.
Крім того, через високу вартість газу у горілчаників зросли витрати на покупку скляної тари.
Виробники алкоголю пояснюють, що в 2021 році ціна на пляшку (скляна тара) зросла на 60%.
У той же час в січні поточного року виробники скла надіслали листи про нове підвищення цін на пляшку на 20% з 1 лютого.
читайте такожЗлетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголю
Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.
Читайте ще:
- Злетять ціни на горілку, вино і пиво: за алкоголь українцям доведеться розщедритися
- В Україні дорожчає алкоголь: за горілку і пиво доведеться платити більше
- Ціни на горілку, пиво і вино злетять: українців попередили про подорожчання алкоголю