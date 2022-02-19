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Різке подорожчання горілки та вина: українцям розповіли про нове зростання цін

19 лютого 2022, 05:02

Виробники стверджують, що на подорожчання впливає зростання цін на газ, який впливає на всі галузі.

горілка, продаж, магазин
/ фото: epravda.com.ua

В Україні очікується зростання цін на горілку і вино. Виробники горілки ще з минулого року хочуть підвищити ціни.

Це відбувається на тлі зростання споживання алкогольних напоїв, чомуне в останню чергу сприяють пандемія і карантинні обмеження. Залишаючись вдома, люди вживають частіше. Особливо ця тенденція проявилася в зростанні попиту на вино, зокрема на ігристе і низькоградусний бренді, йдеться в матеріалі 112ua.tv.

Нова ціна на горілку і вино

У матеріалі наголошується, що "біленька" може подорожчати в середньому на 7 грн за півлітра.

У той же час вартість вітчизняного вина, яке все ще дешевше імпортного, зросте в середньому на 15-20%, скоротивши розрив із зарубіжною продукцією.

Причина подорожчання алкоголю

Виробники стверджують, що на подорожчання впливає зростання цін на газ, який впливає на всі промислові галузі в Україні.

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Крім того, через високу вартість газу у горілчаників зросли витрати на покупку скляної тари.

Виробники алкоголю пояснюють, що в 2021 році ціна на пляшку (скляна тара) зросла на 60%.

У той же час в січні поточного року виробники скла надіслали листи про нове підвищення цін на пляшку на 20% з 1 лютого.

читайте такожЗлетіли ціни на горілку, пиво і вино: нова вартість пляшки алкоголю

Нагадаємо, раніше Мінекономіки запропонувало підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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