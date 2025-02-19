Потрібно готуватися: українців попередили про різке зростання цін на продукти

На вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та інфляція.

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Ціни на продукти в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Ціни на продукти зростуть вже цієї весни

Найбільше подорожчають продукти з дешевого сегмента

На вартість продуктів впливає інфляція

Українцям потрібно готуватися до зростання цін на продукти вже цієї весни. Про це заявив виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, передає Фокус.

За його словами, подорожчають навіть продукти з дешевого сегмента, а головним чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні.

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"Минулого року за інфляції 12,2% споживчий кошик у нас під 14% витягнув. Тому, думаю, таке співвідношення буде і цього року. Однозначно продовольство потягне за собою більше зростання. Особливо дешевий сегмент - ціни на овочі, хліб, крупи зростатимуть швидше, ніж на м'ясо і молокопродукти, як сири. Чим люди бідніші, тим вони більше їдять хліба і картоплі", - наголосив експерт.

Він також додав, що заморожування соціальних стандартів збільшить попит на дешеві продукти.

Кріс того, експерт зауважив, що на вартість продуктів впливає ситуація з електроенергією та опаленням, а також інфляція.

Ціни на продукти - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у січні 2025 року в Україні зафіксували зниження вартості молока екстра ґатунку. Порівняно з груднем 2024 року ціна впала на 1,5 гривні або 8%.

Також відомо, що в Україні знизилися ціни на яйця і зараз вони суттєво нижчі, ніж у листопаді-грудні 2024 року. Головною причиною зниження вартості яєць стало традиційне зменшення попиту після новорічних свят.

Крім того, в Україні продовжують знижуватися ціни на картоплю. Основними причинами здешевлення є збільшення імпорту та погіршення якості овоча під час зберігання.

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Хто такий Олег Пендзин Олег Володимирович Пендзин - економіст, керівник громадської спілки "Економічний дискусійний клуб". Виступає в якості економічного експерта на телебаченні, а також автора матеріалів для низки українських медіа на фінансову та споживчу тематику.

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