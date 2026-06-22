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Ціни на популярні овочі злетіли майже удвічі: що подорожчало найбільше

Інна Ковенько
22 червня 2026, 13:29
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Минулого тижня український ринок овочів та фруктів знову продемонстрував контрастні зміни
Як змінились ціни на овочі за тиждень
Як змінились ціни на овочі за тиждень / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне:

  • Майже вдвічі злетіла ціна на молоду білокачанну капусту
  • Також зросли у ціні огірки
  • Вишня подешевшала з 110-120 до 60-150 гривень/кілограм

Ринок овочів і фруктів в Україні продовжує змінюватися під впливом сезону. Минулого тижня найбільше зросли ціни на молоду капусту та популярні ягоди, тоді як помідори й перець навпаки втратили в ціні. Про це повідомляють аналітики EastFruit.

Як змінились ціни на овочі

Молода білокачанна капуста за тиждень подорожчала майже удвічі - з 15-18 до 27-30 гривень за кілограм. Також зросла вартість цвітної та пекінської капусти.

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Огірки також подорожчали - з 25-40 до 35-50 гривень за кілограм.

Молода картопля продовжує дешевшати (з 35-65 до 18-65 гривень), тоді як торішня навпаки подорожчала з 13-16 до 14-17 гривень.

Серед ходових овочів помідори продовжують дешевшати - їх відпускають по 65-85 гривень за кілограм замість 70-100 гривень тижнем раніше. Солодкий перець також знизився у вартості - з 125-170 до 100-120 гривень.

Ціни на ягоди та фрукти

Фруктово-ягідний сегмент переважно демонстрував зростання. Полуниця подорожчала з 70-120 до 90-180 гривень за кілограм, черешня - зі 70-110 до 130-190 гривень. Персик та абрикос також зросли у ціні.

Водночас вишня подешевшала - з 110-120 до 60-150 гривень, а малина - з 600-1000 до 250-750 гривень.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які продукти подешевшають улітку - прогноз експертки

Заступниця гендиректора Асоціації виробників молока Олена Жупінас у коментарі УНІАН розповіла, що в Україні влітку можуть подешевшати вершкове масло, сметана та інші жирні молочні продукти.

Влітку українці зазвичай споживають менше молочної продукції, віддаючи перевагу легшим стравам, овочам і фруктам. Винятком залишаються білі сири, однак загальний попит на "молочку" все одно зменшується.

Через це на ринку накопичуються запаси, зокрема масла, що створює тиск на ціни. Щоб уникнути надлишків, торговельні мережі можуть активніше запускати акції та знижки.

"Думаю, в червні місяці ми знову будемо бачити велику кількість акцій на жирні продукти - зокрема, масло та сметану – для того, щоб втримати реалізацію", - спрогнозувала Жупінас.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні цього року прогнозують зростання врожаю яблук, попри весняні заморозки. Обсяги виробництва можуть перевищити минулорічні показники, що вплине на рівень цін.

Крім того, хліб в Україні може подорожчати на 15-20% через зростання вартості енергоносіїв і пшениці. Водночас ціни на молочну продукцію в магазинах зростають, попри зниження закупівельної вартості у фермерів.

Нагадаємо, що в Україні стрімко дешевшає популярна ягода через збільшення пропозиції. В середньому ціни на полуницю впали на 15% за тиждень.

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Про джерело: EastFruit

EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

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