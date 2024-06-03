7,5 грн за кВт: такий тариф на світло хоче встановити Міненерго

Тариф на світло навіть після підвищення нібито не відповідає ринковій вартості кВт/год.

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У Міненерго хочуть підняти тариф на світло до 7,5 грн/кВт / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В Україні потрібно збільшити тариф на електроенергію для населення мінімум до 7,5 грн/кВт. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Вона стверджує, що тариф 4,32 грн/кВт, який діє нині, є занизьким для того, щоб відновити державну генерацію. Вона додала, що цей тариф дає змогу покрити винятково собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам.

"Тариф складається виключно із собівартості витрат, без жодної копійки будь-якої надбавки. Ринкова ж вартість однієї кіловат-години становить понад 7,5 грн", - сказала Світлана Гринчук. відео дня

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, що у Кабміні анонсували зростання тарифів. Світло для побутових споживачів подорожчає вже найближчим часом, проводяться остаточні розрахунки, сказав керівник Міненерго Герман Галущенко.

У ДТЕК відповіли, скільки в Україні застосовуватимуть графіки відключення світла. До моменту відновлення пошкодженої генерації, відключення електроенергії залишаються єдиним способом балансування енергосистеми, заявив Дмитро Сахарук.

Потепління знизило споживання, але повністю уникнути відключень наразі не вдасться, зауважив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький. Ймовірно, відключення будуть і влітку, і восени, поки система не відновиться.

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