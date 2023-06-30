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Підвищення пенсій в Україні з 1 липня: кому збільшать виплати на 20%

Олексій Тесля
30 червня 2023, 12:22 оновлено 30 червня, 12:27
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Для окремих категорій громадян пенсійні виплати можуть зрости на 20%.
Пенсія
В Україні перерахують пенсії / Колаж фото УНІАН

В Україні запланований перерахунок пенсій окремим категоріям громадян з 1 липня 2023 року. Деяким пенсіонерам можуть підвищити пенсійні виплати.

У категорію осіб, яким варто розраховувати на підвищення пенсій потрапили журналісти, чиновники і вчені, яким розмір пенсії визначають спеціальні закони і підзаконні акти, повідомляє Obozrevatel.

Для таких категорій громадян пенсійні виплати можуть зрости на 20%. Разом з тим кожен пенсіонер отримає індивідуальний розмір надбавки, так як він залежить від стажу і розміру первісної пенсії.

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Як розраховують розмір пенсії

Для прикладу можна взяти людину з робочим стажем в 35 років, яка до виходу на пенсію отримувала середньостатистичну зарплату (близько 14 тис. грн):

  • матиме право на пенсію в розмірі 35% від середньої зарплати за три роки;
  • пенсіонеру має нараховуватися пенсія в розмірі 4254 грн на місяць;
  • при мінімальній зарплаті за 35 років роботи пенсія становитиме 2093 грн.;
  • якщо розмір зарплати був у два рази вище середньої, українець отримає пенсію в розмірі близько 8508 грн.

Пенсії в Україні

Раніше повідомлялося про те, що деяким українцям можуть припинити нараховувати пенсійні виплати на банківську карту.

Є інформація, що варіант з припиненням нарахування можливий ‒ в тому випадку, якщо допомогу призначили, грунтуючись на документах, в яких містилися недостовірні дані.

Нагадаємо, в Україні незабаром з'явиться новий вид пенсії - меценатська. При переведенні на благодійну адресну пенсію 7 тисяч грн отримає той пенсіонер, для якого відправили 10 тисяч грн.

В Україні пенсіонери, які збираються виїхати за кордон, можуть написати заяву і отримати відразу шість виплат авансом. В Україні пенсія виплачується тільки в тому випадку, якщо пенсіонер знаходиться в межах нашої держави.

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