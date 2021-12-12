Допомога по безробіттю в Україні: кому світить "мінімалка" і хто не зможе отримати гроші

Максимальна сума допомоги з безробіття в Україні становить близько 10 тисяч гривень / УНІАН

Сьогодні на допомогу по безробіттю в Україні можуть претендувати люди, у яких є робочий стаж, а також ті, хто трудився неофіційно. Якщо трудова діяльність українця віком до 35 років не була зафіксована державою, то він зможе претендувати тільки на мінімальні виплати. Причому особам, старше 35 років, які ніде до цього формально не працювали, у виплатах й зовсім відмовлять.

Як повідомляє РИА Мелітополь з посиланням на Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, українці до 35 років, які до звернення за допомогою ніде не працювали або ж отримували зарплату "в конверті" без записів у трудовій книжці і не заробили страхового стажу, зможуть претендувати тільки на мінімальну допомогу по безробіттю.

Хто отримає мінімальну допомогу по безробіттю

На період карантину та протягом 30 днів після його закінчення сума мінімальної допомоги становитиме 1 тисячу гривень.

Примітно, що максимальна сума допомоги по безробіттю з 1 грудня 2021 року становить близько 10 тисяч гривень.

Особи до 35 років без офіційного трудового стажу можуть розраховувати на виплату мінімалки протягом 180 календарних днів.

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Хто не отримає "мінімалку"

Громадяни, які старше 35 років і раніше офіційно ніде не працювали (без страхового стажу), допомогу по безробіттю отримати не зможуть.

Як в Україні платять допомогу по безробіттю

Допомога по безробіттю в Україні призначається виходячи зі страхового стажу, а також обліку заробітної плати і доходу людини, отриманих за останні 6 місяців за місцем її роботи.

Робочий стаж до двох років-допомога в розмірі 50% від доходу людини

Від двох до шести років - 55% від доходу

Від шести до десяти років - 69% від доходу

Більше 10 років - 70% від доходу.

Як виплачуються гроші

Служба зайнятості з часом зменшуватиме суму виплат на період безробіття

Перші 90 календарних днів безробіття - 100% від виплат

Наступні 90 календарних днів - 80%

Надалі - 70%.

Для того щоб отримувати виплати в умовах карантину, потрібно телефоном або електронною поштою підтверджувати свій статус безробітного і бути в діалозі з кар'єрним радником.

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