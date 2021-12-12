УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

Допомога по безробіттю в Україні: кому світить "мінімалка" і хто не зможе отримати гроші

12 грудня 2021, 13:11

Безробітним українцям старше 35 років, які офіційно до цього не працювали, допомогу не виплатять.

Гроші, пенсія
Максимальна сума допомоги з безробіття в Україні становить близько 10 тисяч гривень / УНІАН

Сьогодні на допомогу по безробіттю в Україні можуть претендувати люди, у яких є робочий стаж, а також ті, хто трудився неофіційно. Якщо трудова діяльність українця віком до 35 років не була зафіксована державою, то він зможе претендувати тільки на мінімальні виплати. Причому особам, старше 35 років, які ніде до цього формально не працювали, у виплатах й зовсім відмовлять.

Як повідомляє РИА Мелітополь з посиланням на Мелітопольський міськрайонний центр зайнятості, українці до 35 років, які до звернення за допомогою ніде не працювали або ж отримували зарплату "в конверті" без записів у трудовій книжці і не заробили страхового стажу, зможуть претендувати тільки на мінімальну допомогу по безробіттю.

Хто отримає мінімальну допомогу по безробіттю

На період карантину та протягом 30 днів після його закінчення сума мінімальної допомоги становитиме 1 тисячу гривень.

Примітно, що максимальна сума допомоги по безробіттю з 1 грудня 2021 року становить близько 10 тисяч гривень.

Особи до 35 років без офіційного трудового стажу можуть розраховувати на виплату мінімалки протягом 180 календарних днів.

Реклама

Хто не отримає "мінімалку"

Громадяни, які старше 35 років і раніше офіційно ніде не працювали (без страхового стажу), допомогу по безробіттю отримати не зможуть.

Як в Україні платять допомогу по безробіттю

Допомога по безробіттю в Україні призначається виходячи зі страхового стажу, а також обліку заробітної плати і доходу людини, отриманих за останні 6 місяців за місцем її роботи.

Робочий стаж до двох років-допомога в розмірі 50% від доходу людини

  • Від двох до шести років - 55% від доходу
  • Від шести до десяти років - 69% від доходу
  • Більше 10 років - 70% від доходу.

Як виплачуються гроші

Служба зайнятості з часом зменшуватиме суму виплат на період безробіття

  • Перші 90 календарних днів безробіття - 100% від виплат
  • Наступні 90 календарних днів - 80%
  • Надалі - 70%.

Для того щоб отримувати виплати в умовах карантину, потрібно телефоном або електронною поштою підтверджувати свій статус безробітного і бути в діалозі з кар'єрним радником.

Читайте також:

viber
безробіття новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Допомога по безробіттю в Україні: кому світить "мінімалка" і хто не зможе отримати гроші». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Дієтолог назвала найкорисніший напій для печінки: знижує ризик цирозу та жирової хворобиДієтолог назвала найкорисніший напій для печінки: знижує ризик цирозу та жирової хвороби Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: успіхи в кар'єрі, великий прибуток і найкращі дніГороскоп на 2022 рік для Стрільця: успіхи в кар'єрі, великий прибуток і найкращі дні Смак неймовірний, а користь дивовижна: названий найкращий для здоров'я супСмак неймовірний, а користь дивовижна: названий найкращий для здоров'я суп Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і БлизнюківГороскоп на картах Таро на грудень 2021 для повітряних знаків - Терезів, Водоліїв і Близнюків Прибираємо наліт, іржу і жовтизну: як очистити ванну в домашніх умовахПрибираємо наліт, іржу і жовтизну: як очистити ванну в домашніх умовах
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
13:44

Україну атакує небезпечна погода з новим "сюрпризом"

13:27

Митники почали "полювати" на власників євроблях: хто "під прицілом"Відео

13:22

У Києві антивакцинатори влаштували акцію протесту і висунули вимогу владіВідео

13:11

Допомога по безробіттю в Україні: кому світить "мінімалка" і хто не зможе отримати грошіВідео

13:00

Гороскоп на завтра 13 грудня 2021: Близнюкам - непередбачені витрати, Скорпіонам - великі втратиВідео

Реклама
12:46

У Путіна заявили про агресивну риторику Байдена через загрозу вторгнення РФ в УкраїнуВідео

12:20

Дорогий "Олів'є": в Україні почали "кусатися" ціни на продукти для новорічного салатуВідео

12:09

Найсмачніший і легкий салат на Новий рік 2022 Апельсинова часточка: готувати всього 20 хвилинВідео

12:01

Напад Росії на Україну і запуск ПП-2: у Німеччині б'ють на сполох і вимагають удару по МосквіВідео

11:22

Під Львовом на хокейному матчі масово отруїлися дітиВідео

11:02

Навіть крутіше, ніж Bayraktar: Україна і Туреччина вироблятимуть БПЛА Anka з ударом по засобах ППО

10:46

Гроші потечуть рікою: ці 5 ароматів повинні бути в кожному будинкуВідео

10:40

"Потрібно бути реалістами": у Німеччині заявили, що світ не переможе коронавірус найближчими роками

10:09

Напад на Україну призведе до удару по Росії: Байден пригрозив Путіну "жахливою ціною" за агресіюВідео

09:39

Участь США у переговорах щодо Донбасу: чому це добра новинаПогляд

09:24

Три дози Pfizer нейтралізують "Омікрон" учетверо гірше, ніж "Дельту" - ізраїльські вченіВідео

09:00

Потужний поєдинок з нокдауном у 7 раунді: Ломаченко розтрощив "африканського термінатора" КомміВідео

08:40

Гороскоп на сьогодні 12 грудня 2021: Левам – небезпечні спокуси, Водоліям - зрада, Рибам - обманВідео

08:13

Кількість жертв коронавірусу в Україні перевалила за 91 тисячуВідео

07:38

Байден пообіцяв відправити війська на східний фланг НАТО у разі нападу Росії на УкраїнуВідео

Реклама
06:28

Можливі чотири політичні сценарії: прогноз на 2022 рік для Зеленського і УкраїниПогляд

06:01

Найгарніший новорічний манікюр з блискітками 2022, який перетворить вас на зірку вечораФото

05:28

Вріже мороз до -21º, завалить снігом: українців попередили про зимовий АрмагеддонВідео

05:02

Ціни на мандарини різко злетіли: українці заплатять більше за новорічний фрукт

04:43

Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету: що сталося

04:22

Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для водних знаків Зодіаку - Скорпіонів, Риб, РаківВідео

03:51

І ніяких розводів: як правильно мити вікна та дзеркала

03:17

Алла Пугачова захопила Мережу: вийшла в світ в панчохах та в шкіряному міні

02:40

3 лайфхаки про красу, які повинна знати кожна дівчина

02:15

Пішов із життя легендарний іспанський тенісист

01:46

Як розпізнати інфаркт за півгодини до нападу: лікар назвав симптомиВідео

01:16

Долар різко попре вгору: українцям дали несподіваний прогноз до кінця рокуВідео

00:52

Прикмети на 12 грудня: що не можна робити в Парамонов день і як не потрапити в бідуВідео

11 грудня, субота
23:25

Лідери G7 єдині щодо наслідків у разі агресії Росії - ДерждепВідео

23:00

"Засунули в медінститут": Оля Полякова вперше розповіла про свого батькаВідео

22:27

Що робити в разі звільнення або хвороби сімейного лікаря: відповідь МОЗ

22:15

У Києві запалили головну ялинку країни: працівники під дощем вішали гірляндиВідео

22:06

Українцям підвищили пенсії: кому і на скільки підняли виплатиВідео

21:45

"Навіщо це треба?": Комаровський відверто розповів про вакцинацію дітей від COVID

21:33

За кілограм крупи - 65 гривень: в Україні рекордно дорожчає гречкаВідео

Реклама
21:08

У МОЗ пояснили, чому не поспішають послаблювати карантинВідео

20:55

На Рівненщині колоди, які зірвалися з лісовоза, розбили бус з людьми, є постраждаліВідео

20:25

Помічник держсекретаря США приїде в Україну через агресивні плани КремляВідео

19:56

Помер колишній депутат Київради

19:49

Покарання відклали: у Зеленського пояснили долю "пекельних санкцій" Заходу проти РФВідео

19:31

Доставка посилок Нової пошти: Ощадбанк запустив нову послугуВідео

19:20

Лорак у сукні з непристойним розрізом і декольте похвалилася нагородою в Кремлі

19:14

Кремль не хоче завойовувати УкраїнуПогляд

19:07

На Україну чекає криза парникових овочів: чому закриваються теплиці

18:45

До 150 гривень за кг: ціна на часник в Україні досягла немислимої позначкиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти