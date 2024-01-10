Як українцям "добрати" стаж і не залишитися без пенсії: інструкція з купівлі

Українці можуть "купити" страховий стаж собі або іншим особам без укладення офіційного договору і без відвідування державних установ.

https://glavred.net/economics/kak-ukraincam-dobrat-stazh-i-ne-ostatsya-bez-pensii-instrukciya-po-pokupke-10532081.html Посилання скопійоване

Періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи з побажань і можливостей, кажуть чиновники / колаж Главред, фото УНІАН

Українці можуть докупити страховий стаж собі або іншим особам без укладення договору в паперовому відео і без відвідування профільних державних установ. Про це розповідається на Урядовому порталі.

Договір про купівлю стажу укладається в електронній формі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Для укладення договору людина може авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпис або GOV.ID. і таким чином документ підписується шляхом накладення на нього КЕП.

відео дня

Добровільну участь в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування можуть брати і працюючі громадяни, і непрацюючі. Добровільні внески можна сплатити як за себе, так і на користь третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування є інформація про них.

А періодичність і розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи з побажань і можливостей.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, що в Україні підвищать пенсії на 2,3 тисячі грн. В Україні з 1 січня 2024 року значно збільшиться максимальна пенсія. Її розмір становитиме 23 610 грн, що на 2 680 грн більше, ніж у 2023-му.

Кабмін затвердив проект бюджету на 2024-й. Кабінет міністрів закінчив процес розробки держбюджету України на 2024 роки до першого читання в Раді, повідомив прем'єр Денис Шмигаль.

Чиновники пояснили, хто під загрозою - чи багато українців ризикують втратити пенсію. Повноцінну виплату пенсій можуть принципово зупинити, якщо українець не використовує свій банківський рахунок більше 6 місяців.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.