Щомісячна доплата до зарплати: кому нараховуватимуть по тисячі гривень

Виплати доплат почнуться вже з січня 2025 року, а у вересні сума збільшиться вдвічі.

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Вчителі почнуть отримувати щомісячну доплату / Колаж: Главред, Фото pixabay.com, УНІАН

В Україні з 2025 року вчителі отримуватимуть щомісячні доплати до зарплати. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Ці "вчительські доплати" почнуть надходити в руки освітян уже з 1 січня 2025 року. Їхня сума становитиме 1000 гривень. Уже з 1 вересня розмір виплат збільшиться до 2000 гривень.

"Це рішення є частиною нашої підтримки тим, хто сьогодні навчає і виховує молодь, яка будуватиме майбутнє України. Ми вдячні українським освітянам та вчителям за вашу самовіддану працю, завдяки Вам, навіть незважаючи на війну, сотні тисяч наших дітей мають змогу продовжити навчання та здобути якісну освіту", - сказав Шмигаль.

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