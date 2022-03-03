"Спочивай з миром": у Росії поховали фондовий ринок

Фондовий ринок Росії мертвий.
В ефірі одного з російських пропагандистських телеканалів економіст і експерт з біржових стратегій Олександр Бутманов заявив, що готується працювати Дідом Морозом.
Так він відповів на питання пропагандистської журналістки, чи сподівається він залишитися в біржовій стратегії.
"Дам зрозуміти, що фондовий ринок Росії мертвий. Дорогий Фондовий ринок, ти був нам близький, Ти нам був цікавий. Спочивай з миром, дорогий мій товариш", - сказав він і випив газовану воду, символічно поминаючи економіку РФ.
Пропагандистка сказала, що коментувати цей флешмоб не буде, бо не хоче в це вірити.
Зазначимо, акції російського Ощадбанку коштують 2 центи.
Нагадаємо, росіяни масово скаржаться на відсутність грошей і проблеми з видачею валюти, навіть за попереднім замовленням і комісії від 30%.
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